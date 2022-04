Dalle chat della Preside Sabrina Quaresima con uno studente all’assoluzione: servono scuse

La preside del Liceo Montale di Roma, Sabrina Quaresima, messa alla gogna mediatica per una presunta relazione con uno studente diciottenne con relative chat, può ritornare a vivere con serenità la sua vita. Il tutto è partito da una denuncia effettuata dal giovane studente che aveva parlato di questa relazione, iniziata a dicembre durante un’occupazione, con la dirigente scolastica.

Siamo passati dalle chat della Preside Sabrina Quaresima con uno studente a mancati provvedimenti disciplinari

Non è la prima volta che la figura di un preside finisce al centro di un caso sul nostro, come osservato mesi fa in altro contesto. Immediatamente la donna è finita sotto i riflettori, ne ha dovute sentire di cotte e di crude, ritrovandosi al centro di un calderone mediatico. Dopo aver trascorso mesi da incubo, ora Sabrina Quaresima può tornare tranquillamente al suo lavoro di preside al Liceo Montale di Roma. Infatti non sono mai stati consegnati quegli elementi probatori di questa presunta relazione all’ufficio regionale scolastico.

Quest’ultimo, dopo anche la consueta ispezione all’interno del liceo, ha chiuso il fascicolo non prendendo alcun tipo di provvedimento disciplinare nei confronti della preside Sabrina Quaresima. Tutto è ritornato alla normalità per la donna, ma non dimenticherà questo brutto periodo, infatti nonostante non ci fossero prove di questa presunta relazione con lo studente diciottenne, si è ritrovata ad essere offesa in qualsiasi modo sui social e diventare la carnefice di una vicenda in realtà mai avvenuta.

Lo studente diciottenne aveva parlato di relazione che lui stesso aveva poi deciso di terminare, con l’esistenza di chat ed audio che confermassero quanto detto. In realtà tali elementi non sono mai stati consegnati nelle mani di chi doveva alla fine giudicare. Dal canto suo, Sabrina Quaresima, ha provato immediatamente a difendersi, dopo l’accusa, con un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Finalmente questo incubo è finito ed è stata la stessa preside a comunicarlo attraverso un post sui social, evidenziando come sia stata un’angoscia mai provata prima e di essere stata processata senza appello da un tribunale mediatico senza morale né scrupoli. Ovviamente la donna, ritenendosi sempre innocente, si è ritrovata al centro di polemiche senza fine che non solo hanno infangato la sua immagine di donna, ma anche di lavoratrice seria e ligia alle regole. Stop alle chat della Preside Sabrina Quaresima.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.