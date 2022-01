D’Alema contro Renzi: “La malattia del PD”, è scontro sui social

L’affermazione di D’Alema contro Renzi ha irritato il PD, parole usate dallo stesso partito che ha commentato la provocazione dell’ex DS con “profonda irritazione”. Non solo Renzi, ma anche Letta è nel mirino di D’Alema che durante il brindisi di fine anno celebrato via Zoom con Articolo Uno si è lasciato andare in considerazioni al vetriolo contro l’ex rottamatore: “La principale ragione per andarcene era una malattia terribile che è guarita da sola, ma che c’era”. Ricordiamo, infatti, che Articolo Uno è il partito nato dalla corrente anti-renziana del PD, gruppo che alcuni organi di stampa definisce “scissionista”. Trattandosi di un partito nato da ex dem contrari a Renzi, la “malattia terribile” cui alludeva D’Alema non poteva che essere Matteo Renzi.

D’Alema vorrebbe dunque suturare la ferita tra PD e Articolo Uno, riavvicinandosi ai dem dal momento che Matteo Renzi ne è ormai fuori. La sua affermazione durante il brindisi, però, non è piaciuta all’ex rottamatore che ha risposto alla provocazione su Twitter:

D’Alema rientra nel Pd dicendo che chi lo ha portato al 40%, a fare unioni civili, ad avere unico governo con parità di genere, a creare più di 1mil di posti di lavoro è MALATO. Parole che si commentano da sole. Un pensiero a chi è malato davvero, magari nel letto di un ospedale.

Ancora, Renzi replica sulle colonne del Messaggero:

D’Alema mi ha sempre fatto la guerra da dentro e da fuori […] Se i Dem di oggi pensano che il renzismo sia la malattia e D’Alema sia la cura sono contento per loro e faccio molti fervidi auguri. È il motivo per cui non sono più nel Pd: io credo nel riformismo, loro nel dalemismo.

Anche Enrico Letta, attualmente segretario del Partito Democratico, ha replicato su Twitter alle parole di D’Alema:

Il Pd da quando è nato, 14 anni fa, è l’unica grande casa dei democratici e progressisti italiani. Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell’interesse dell’Italia. Nessuna malattia e quindi nessuna guarigione. Solo passione e impegno.

L’affermazione di D’Alema contro Renzi sta continuando a scatenare le reazioni dei dem sui social.

