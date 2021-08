Una doppia conferma, quella che dobbiamo prendere in esame questa mattina a proposito della finale 4×100 e del modo in cui è stata vissuta dagli inglesi, a partire dall’ormai celebre ‘not Italy again’ di DailyMail. Insomma, dopo i primi meme che sono apparsi venerdì pomeriggio sui social, che abbiamo prontamente condiviso coi nostri lettori, ci sono un paio di storie che girano sui social e che, per forza di cose, richiedono un paio di conferme essendo molto particolari.

Autentico il ‘not Italy again’ di DailyMail dopo l’oro azzurro nella 4×100

Andiamo con ordine, perché il primo tassello da prendere in esame riguarda proprio il titolo con cui il DailyMail ha dato la notizia dell’oro all’Italia nella staffetta 4×100. Tre parole, con ‘not Italy again’, che evidenzia quanto siano state complicate le ultime settimane per gli inglesi dal punto di vista sportivo nei nostri confronti. Chiaro, sotto questo punto di vista, il riferimento alla finale degli Europei di calcio tra le nostre nazionali che si è tenuta a metà luglio.

Non meno divertente, in questo senso, anche la telecronaca di Eurosport UK, che ha vissuto decisamente male gli ultimi istanti della staffetta 4×100. Basti pensare alla frase che trovate nel video a fine articolo, con la domanda retorica: “Sarà oro per la Gran Bretagna?”. A difesa dei giornalisti in questione, va detto che quello di Tortu negli ultimi 100 metri sia stato un vero miracolo, grazie alla sua rimonta epica.

In ogni caso, un duplice episodio molto curioso tra il titolo di DailyMail con ‘not Italy again’ ed il modo in cui i telecronisti di Eurosport UK hanno vissuto lo sprint finale che ha consegnato un altro oro agli azzurri con la staffetta 4×100. Di sicuro, altri elementi che hanno reso la giornata di venerdì indimenticabile per la nostra atletica. Ecco il video con la reazione del telecronista inglese. Ecco il video.

“Is it gonna be gold for Great Britain?? No, it’s Italy…” La nuova colonna sonora dell’estate 2021 🇮🇹 VOLUME AL MASSIMO! 😂#4×100 #Tokyo2020 pic.twitter.com/VuOOtUXxMu — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) August 6, 2021

