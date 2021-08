Dal meme di Tortu aiutato da Chiellini alla sua reazione finale che richiama Donnarumma

Decisamente singolare e divertente il meme di Tortu aiutato da Chiellini per conquistare la medaglia d’oro nella finale 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo. Contenuto che richiama in parte una prima selezione di immagini divertenti che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, a testimonianza del fatto che quest’estate finora è stata avara di soddisfazioni per gli inglesi dal punto di vista sportivo. Ci sono però anche altri richiami dopo la staffetta di venerdì, a partire da quello relativo a Donnarumma.

Il divertente meme di Tortu con Chiellini ed il richiamo a Donnarumma

A cosa si riferisce il meme di Tortu con Chiellini? Inutile dire che il difensore della Juventus e della nazionale italiana sia diventato famoso per il fallo “terminale” nei confronti di Saka, durante la finale degli Europei tra Italia ed Inghilterra. Una trattenuta per evitare che l’attaccante dell’Arsenal potesse involarsi verso la porta di Donnarumma che è diventata nel giro di pochi istanti un’icona per le immagini divertenti che sono state diffuse sui social.

Dunque, il meme di Tortu con Chiellini ironizza sul fatto che il calciatore abbia aiutato l’atleta azzurro nell’incredibile rimonta finale, considerando che l’oro azzurro sia maturato davvero in extremis, battendo gli inglesi per un solo centesimo. Una beffa nella beffa, se consideriamo anche l’esito dei calci di rigore battuti a Wembley. Ecco perché immagini del genere non ci hanno colto impreparati. Conoscendo anche alcune dinamiche dei social.

Oltre al meme di Tortu supportato Chiellini, è interessante evidenziare come l’atleta abbia avuto una reazione simile a quella di Donnarumma dopo la vittoria. Entrambi, infatti, non si sono accorti dell’impresa fatta, quasi a voler evidenziare come le emozioni del momento riescano a prendere il sopravvento su ogni altra cosa. Lo ha confermato lui stesso ai microfoni della Rai, come emerge da Twitter e dal video che segue.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.