Dal 2025 WhatsApp bloccato e sospeso per alcuni modelli: lista smartphone coinvolti

A partire dal 5 maggio 2025 avremo WhatsApp bloccato e sospeso per alcuni modelli, al punto da dover convidere una lista smartphone coinvolti oggi. WhatsApp è in costante evoluzione, in questi anni ha presentato tante novità legate al mondo della messaggistica che richiedono il supporto da parte del sistema operativo utilizzato sul proprio smartphone.

Gli aggiornamenti legati al mondo WhatsApp, ma in generale a tutte le varie applicazioni che possono ritrovarsi su uno smartphone, necessitano di un sistema operativo che non sia troppo obsoleto. Proprio per questo capita che, nel giro di qualche mese, il team di WhatsApp annuncia dove l’app non potrà più funzionare.

Termine fissato entro il 5 maggio 2025 per WhatsApp bloccato e sospeso per alcuni modelli: elenco smartphone tagliati

Non solo truffe, dunque, come osservato nei giorni scorsi. Siamo arrivati anche questa volta a quel periodo dell’anno e sul sito Web ufficiale di WhatsApp è stato annunciato dove terminerà il supporto dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo dal 5 maggio. Secondo il sito Web ufficiale della piattaforma di proprietà di Meta, WhatsApp smetterà di supportare alcuni iPhone.

Situazione simile rispetto a quella trattata in passato per altri dispositivi. Parliamo più in particolare dei vari iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Insomma, servirà quantomeno iOS 15, tagliando fuori modelli più diffusi di quanto sipossa immaginare. Chi si ritrova ancora a possedere dispositivi vecchio stampo, quindi con l’update sopra indicato, non potrà più utilizzare WhatsApp.

Se in realtà il dispositivo supporta versioni iOS successive ad iOS 14, ma semplicemente non è stato effettuato alcun aggiornamento software, il consiglio è di provvedere il prima possibile per continuare ad utilizzare WhatsApp. In genere però tutti tendono ad aggiornare il sistema operativo del proprio smartphone, quindi se si ritrova con iOS 14 o versioni precedenti, qui diventa inevitabile cambiare dispositivo per avere ancora funzionante l’app di WhatsApp.

Per chi quindi si ritrova con uno smartphone più vecchiotto, è bene controllare quale sia l’ultimo aggiornamento del proprio sistema operativo, in modo da evitare che dal 5 maggio 2025 WhatsApp possa smettere di funzionare. Basta in questi casi recarsi in Impostazioni-Informazioni sul telefono-Informazioni sul software. Occhio dunque al tema WhatsApp bloccato e sospeso a stretto giro.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.