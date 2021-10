Dal 20 ottobre green pass abolito con nuove terapie: l’ultima perla NoVax

Green pass abolito tra poco meno di tre settimane. In queste ore sta circolando sul web una notizia riguardante l’abolizione del green pass per il 20 ottobre. Bisogna fare precisazioni importanti a riguardo, in quanto come sempre si tende a mettere in giro notizie false a cui purtroppo si abbocca. Premesso che non ci sarà alcun green pass abolito dal 20 ottobre, è bene capire il perché sia stata diffusa questa fake news.

La storia del green pass abolito dal 20 ottobre 2021 con le nuove terapie

Tema che abbiamo trattato in parte qualche settimana fa e che, con l’arrivo di ottobre, è diventato di nuovo attuale. Il tutto risale a quest’estate, era il 26 luglio quando la redazione di Facta ha ricevuto un messaggio vocale di WhatsApp registrato da un presunto segretario nazionale di un partito politico. Non è stata rivelata né l’identità del segretario, né tantomeno quella del partito e già da qui si può iniziare ad avere il sospetto che non si stia parlando di una notizia vera.

In questo messaggio vocale di WhatsApp si parlava di scadenza dei vaccini per il 20 ottobre e dell’approvazione di cinque terapie di protocollo obbligatorie per curare il Covid, convalidate dall’Unione Europea. Stando a questo messaggio le terapie risolverebbero il Covid nel giro di 24/48 ore e arriverebbero in Italia a partire dal 20 ottobre. Questa data ora inizia ad essere presente in diverse notizie recenti, diventata praticamente un trend.

Con questa presunta scadenza dei vaccini e l’arrivo delle terapie, ecco che anche il green pass sarà abolito dal 20 ottobre stando a queste voci. Non è in realtà così, si tratta di una notizia assolutamente falsa, perché i vaccini anti-Covid 19 non hanno tutti la stessa scadenza, ci sono ancora dosi in produzione ed ogni modello tende ad avere una propria scadenza. Già questo fa pensare come sia impossibile che tutti i vaccini scadano il 20 ottobre.

Per quel che riguarda poi i cinque trattamenti citati, attualmente ci sono quattro terapie a base di anticorpi monoclonali ed una di un immunodepressore e sono state definite promettenti, ma ancora oggetto di studio. Si tratta comunque di terapie utili ad affrontare meglio la malattia da Covid, ma per prevenirla il vaccino continua ad essere l’unica soluzione. Attenzione quindi alla notizia del green pass abolito dal 20 ottobre, essendo l’ennesima bufala che sta circolando in questo periodo a riguardo.

