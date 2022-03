Dal 14 marzo sciopero benzinai ed autotrasportatori: quanto dura e chiarimenti

Occorrono alcuni chiarimenti per quanto concerne il doppio sciopero benzinai ed autotrasportatori in programma da lunedì 14 marzo, soprattutto per coloro che vogliono capire quanto dura l’iniziativa. Partiamo dal presupposto che quelle citate siano questioni indipendenti e separate, oltre al fatto che, come anticipato nella giornata di ieri, alcuni messaggi vocali in distribuzione su WhatsApp stiano alimentando false notizie sulla vicenda. Nessuna bufala, visto che qualcosa avverrà la prossima settimana, ma ciò non toglie che si debba gettare un po’ di acqua sul fuoco.

Timori dal 14 marzo sciopero benzinai ed autotrasportatori: quanto dura e cosa sappiamo finora

Andando con ordine, effettivamente dal 14 marzo toccheremo con mano lo sciopero benzinai ed autotrasportatori. Quanto dura e cosa comporterà per tutti noi? Partiamo dal primo punto, perché vedremo alcuni distributori limitare i propri servizi. Tutto nasce dal fatto che, nonostante l’aumento dei prezzi, il loro margine resterà intatto. Questo, però, al netto di una domanda che finirà per abbassarsi visto l’aumento pesante del costo del carburante per i cittadini.

Non sappiamo ancora quanto dura lo sciopero benzinai, ma è opportuno evidenziare che, almeno per ora, la sospensione del servizio riguarderà solo il self service nelle ore notturne. Durante il weekend dovremmo scoprire chi aderirà alla protesta, oltre ai relativi dettagli sugli orari dello stop.

Per quanto concerne lo sciopero degli autotrasportatori, al momento è certo che si fermeranno in 450 in Sardegna. Soprattutto tra gli indipendenti. Allo stesso tempo, in queste ore Trasportounito (Associazione Nazionale Autotrasportatori Professionali) ha fatto sapere che dal 14 marzo avremo sì un’astensione a tempo indeterminato, ma anche che non si tratti di un vero e proprio sciopero. Anche qui, comunque, la protesta dovrebbe investire una percentuale di mezzi limitata secondo alcune indiscrezioni preliminari.

A differenza dello sciopero benzinai, dunque, in questo specifico si cita un’iniziativa “finalizzata a coordinare le manifestazioni sullo stato di estrema necessità del settore”. Entrambe le proteste sono a tempo determinato, con le loro differenze. Vi faremo sapere quanto dura l’astensione per le due iniziative.

