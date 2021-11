Da quando entra in vigore il super green pass: due possibili date e reazione di Enrico Montesano

Abbiamo finalmente notizie un pochino più concrete per chi ci chiede da quando entra in vigore il super green pass. In queste ore, infatti, sono venute a galla due potenziali date, con alcune considerazioni alla lontana anche da parte di Enrico Montesano. Andiamo per gradi, in quanto la certificazione verde continua a creare discussioni sul web, come abbiamo avuto modo di constatare di recente con Selvaggia Lucarelli. La giornalista, infatti, ha discusso animatamente su LA7 con un attivista contraria alla certificazione verde.

Da quando entra in vigore il super green pass: spuntano le prime date possibili e parla Enrico Montesano

Dunque, da quando entra in vigore il super green pass? Secondo quanto riportato dal Corriere, il decreto potrebbe arrivare già nella giornata, con una stretta che investirà solo le persone non vaccinate. Resta da capire se le misure adottate tramite l’aggiornamento della certificazione diventerà concreto anche in zona bianca. Questo, infatti, sembra essere l’ultimo grande elemento di discussione tra le parti.

Per quanto riguarda le date, al momento si parla addirittura di fase operativa a partire da lunedì 29 novembre. Voci più prudenti, invece, ci parlano di un termine fissato dal 6 dicembre. Considerando la necessità di mettere in sicurezza il Paese nel più breve tempo possibile, non possiamo certo escludere la prima ipotesi. La situazione dovrebbe essere più chiara già da oggi, ma tutto è in continua evoluzione.

In attesa di scoprire ufficialmente da quando entra in vigore il super green pass, arrivano anche risposte indirette da parte di Enrico Montesano. Da mesi diventato voce dei NoVax, anche se lui non ama essere definito così, l’attore a Blog Sicilia ha detto chiaramente di sentirsi stancato di parlare di pass o non pass, vax o no vax, mask o no mask. Lo ha anche ribadito con un’espressione colorita, aggiungendo che una voce dissenziente come la sua possa servire.

