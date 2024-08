Da ore non funziona park4night: bug e problemi con la popolare app per sosta libera

Abbiamo conferme sul fatto che da ore non funziona park4night, in relazione a bug e problemi con la popolare app per sosta libera che aiuta tanto le persone soprattutto durante l’estate, quando gli spostamenti di questo tipo, senza particolare organizzazione, diventano molto più frequenti. Nel caso in cui non aveste mai sentito parlare di questo progetto, il servizio in questione consente di rintracciare nella propria zona aree nelle quali sia possibile sostare senza dover sborsare un solo euro. In alcuni caso, anche il pernottamento è gratuito.

Un disservizio che fa il paio con quello che abbiamo trattato poche settimane fa, a proposito di Alice Mail, come riportato tramite altro articolo. Allo stato attuale è impossibile stabilire quando rientrerà il disservizio, considerando il fatto che lo staff per il momento si è limitato a riconoscere il malfunzionamento. La speranza è che sia tutto sotto controllo, magari a causa di un momentaneo crollo dei server dovuto al fatto che durante il weekend per forza di cose tutto sia maggiormente utilizzato.

Come si nota dal comunicato rilasciato sui social in queste ore, la situazione non è del tutto sotto controllo. L’ultimo bollettino ci dice semplicemente quanto segue: “Il nostro server è inattivo da ieri sera (giovedì in Italia). Il nostro team sta lavorando duramente per ripristinare il servizio. Ci scusiamo per l’inconveniente che ciò potrebbe causare. Gli utenti potrebbero essere interessati entro le prossime ore“.

Dunque, se da un lato possiamo confermare che da alcune ore non funziona park4night, al contempo sappiamo anche che l’assistenza sia pienamente consapevole di bug e problemi con la popolare app per sosta libera, con l’auspicio che tutto possa rientrare entro la giornata di sabato. Vi faremo sapere in caso di ulteriori riscontri da parte dello staff.

