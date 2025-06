Da oggi puoi farti leggere la mano online (se vuoi farti fregare)

Premessa: non sono una grande fan di chiromanzia ed altre pseudoscienze, eppure, bisogna riconoscere che gli “imprenditori” del settore sono assolutamente tra i più ricettivi e sempre all’avanguardia nell’utilizzo delle nuove tecnologie, riuscendo a mantenere esageratamente alto il numero dei propri “clienti” nonostante i ricambi generazionali.

Per via del mio lavoro da fact checker, Google deve avermi ormai profilato come interessatissimo a qualsiasi fenomeno pseudoscientifico (cosa per cui non finirò mai di ringraziare il sacro algoritmo, visto non smette mai di propormi materiale per i miei contenuti), finendo con il propormi ogni sorta di truffa legaliz- offerta di servizi presente online.

Qualche giorno fa, mi è comparsa una pubblicità che mi proponeva la lettura della mano a distanza, così ho fatto la cosa più logica: ci ho cliccato sopra per scoprire il mio futuro.

Una volta raggiunta la landing page, il sito fa tutto il possibile per apparire affidabile, inserendo presunti milioni di valutazioni positive, naturalmente non consultabili, e centinaia di migliaia di intangibili clienti soddisfatti in modo da trarre in inganno tutti coloro i quali non siano propriamente nativi digitali assuefatti ai pericoli della navigazione online.

Una volta dentro, si comincia subito con una profilazione che ha tutta l’aria di puntare forte sull’effetto Barnum, che ci spiega quanto sia facile creare un oroscopo completamente generico in cui tutti possano riconoscersi, ponendo domande all’apparenza differenzianti ma in cui in realtà ognuno di noi potrebbe rivedere una parte di sé:

Finalmente, dopo aver inconsapevolmente suggerito al sito cosa voglio sentirmi dire, arrivo al fatidico momento: il caricamento della fotografia del palmo della mia mano.

Chiamatemi burlone, chiamatemi malfidente, decido di caricare la foto di un guanto in lattice trovata su Google, per verificare personalmente la tenacia di questo prodigioso servizio che – come pronosticato – si rivela inarrestabile ed in grado di superare ogni avversità, riuscendo persino a rivelare e leggere le linee della mano di una mano inesistente.

Finalmente, la mia lettura personalizzata ed esclusiva è pronta: non mi resta che selezionare il piano scelto per poter scoprire tutti i dettagli del mio futuro…naturalmente anche in questo caso la piattaforma non perde l’occasione di provare a manipolare ulteriormente le mie scelte, sottolineando come l’offerta sia assolutamente “libera”, nonostante per loro il servizio si costato esattamente 13.67€, non si sa bene ripartiti in che modo, ma suppongo che alle spalle ci sia un team di chiromanti disponibili h24 con molti anni di professionalità sulle spalle (degli altri).

Proprio quando penso che la mia avventura sia finita, ecco che i creatori del servizio decidono di sparare le ultime due cartucce a loro disposizione per convincermi a tutti i costi che valga la pena spendere questi maledetti 13.67€, in primis inserendo un countdown che guarda caso termina proprio nei prossimi 10 minuti e dopodichè riportando tre recensioni in croce senza nemmeno degnarsi di aggiornare la presunta data di scrittura. Ma la ciliegina sulla torta si sa, va messa sempre alla fine, e quindi ecco che compare un listone di nomi di un certo spessore sui quali il servizio sarebbe stato presentato:

Io – ingenuo me – penso subito si tratti del classico editoriale a pagamento, tramite cui le aziende comprano spazi pubblicitari su giornali e riviste autopubblicandosi articoli che parlano positivamente di loro stessi, ma in questo caso non hanno pagato neanche quelli, optando per una soluzione pratica, veloce ed efficace: hanno messo dei siti sui quali vengono menzionati servizi con il loro stesso nome ma che con loro non c’entrano niente.

In conclusione: geni incompresi…vorrei incontrarli per dargli il 5, ma poi avrei paura che si mettano a leggermi la mano chiedendomi dei soldi.

