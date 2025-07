Da Indiegogo il laser anti-zanzare: una delle idee di cui non sapevi di avere bisogno, e di cui probabilmente non sentivi il bisogno, ma senti il bisogno di dare i tuoi soldi a qualcuno per averci pensato.

Un piccolo Iron Dome, un sistema di contraerea domestica per annientare le zanzare, per una somma tra i 400 e i 500 euro a seconda del pacchetto richiesto.

Da Indiegogo il laser anti-zanzare: un Iron Dome domestico

Il sistema Photon Matrix usa il Lidar, il sistema di telerilevamento laser usato dagli iPhone per applicazioni di realtà aumentata e da alcuni modelli particolarmente evoluto di automobili a guida automatica o assistita per creare mappe tridimensionali dell’ambiente circostante.

In questo caso il lidar scansiona l’ambiente alla caccia di zanzare e un laser a bassa potenza dovrebbe abbatterle stile contraerea.

Dovrebbe perché, sulla carta è un progetto immane: alimentato da un PowerBank o un caricabatterie da cellulare USB da 5V può essere portato ovunque, il sales pitch promette che sarà sicuro sugli animali domestici e sugli esseri umani e in grado di colpire solo oggetti delle dimensioni delle zanzare.

E sempre sulla carta, essere quasi al 2000% della somma necessaria per il progetto è un ottimo biglietto da visita.

La versione standard promette una “iron dome” di 7-20 metri quadrati e 3 metri di gittata, quella Pro fino a 28-80 metri quadrati e 6 metri di gittata, e dovrebbe pervenire tutto ai primi donatori per il 2026.

Per ora, ci accontenteremo degli zampironi chiedendoci il cosa fare.

