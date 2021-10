Da “Gesù non era ebreo” ai dubbi sul no green pass Fabio Tuiach positivo: “Colpa degli idranti”

Uno dei personaggi della settimana è senza ombra di dubbio Fabio Tuiach, ex Forza Nuova in passato protagonista di fatti che hanno richiesto nostri approfondimenti, ed ora nuovamente sotto la luce dei riflettori per essere stato in prima fila coi portuali di Trieste no green pass. Assembramenti costanti in quei giorni, fino al suo stesso annuncio sui social, in cui ha fatto sapere di essere positivo al Covid. Una serie di collegamenti televisivi in questi giorni, in cui tra le altre cose ha affermato anche che Gesù non sia ebreo.

Secondo Tuiach “Gesù non era ebreo”

Andiamo con ordine. Intervenuto durante la trasmissione di Giletti su LA7, Fabio Tuiach ha dichiarato tra le altre cose che Gesù non sia ebreo. Pare inutile fare fact checking su tematiche del genere, per ovvie ragioni. Dal nostro punto di vista, è sufficiente sull’argomento rimandarvi da un lato ad un approfondimento specifico di Repubblica, mentre qui di seguito trovate il video preso da LA7, con il quale si possono ascoltare le bizzarre teorie dell’ex pugile.

Scetticismo su Fabio Tuiach positivo al Covid dopo aver dato la colpa agli idranti

Ancora, ci sarebbero almeno un paio di ragioni per mettere in discussione la tesi secondo cui Fabio Tuiach sarebbe positivo al Covid. Il diretto interessato, tra le altre cose, aveva dato la colpa agli idranti. AGI, a tal proposito, riporta alcune informazioni importanti. La prima è che a detta del presidente dell’Agenzie del Lavoro Portuale, Franco Mariani, allo stato attuale “non risulta nessuna comunicazione della sua positività all’Agenzia”.

Allo stesso tempo, secondo Il Corriere della Sera lo stesso Fabio Tuiach sarebbe sceso in piazza dopo l’annuncio di essere stato infettato con sintomi chiari e da lui stesso resi pubblici. Vale a dire “febbre a 39 e tosse”. Staremo a vedere quale sarà l’epilogo di questa strana vicenda.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.