Cure per l’ipertensione fai da te e altri malanni? Attenti a Internet!

Ci segnalano i nostri contatti un improbabile e lunghissimo video su come curare l’ipertensione e mille altri malanni col fai da te. Vi ricordiamo una cosa: non dovete interrompere terapie perché ve lo dice Internet.

Non esistono terapie miracolose, non esistono “supercibi”, al mondo non esistono obiettivi che si raggiungono senza sforzo

Cure per l’ipertensione fai da te? Attenti a Internet!

Vi riassumeremo il lungo video tra i tanti che ci hanno sottoposti: un soggetto dichiara di soffrire di ipertensione, cali di memoria, obesità, bruttezza patologica, demenza e disfunzione erettile.

Praticamente la peggior combinazione di iatture possibili.

Dopo una vita di bruttezza, perdita di vita sessuale, quest’uomo tanto sventurato decide di andare al ristorante dove gli parte un infarto fulminante e un leggendario dottore gli piazza un biglietto da visita nei pantaloni.

Il risultato? Ci siete arrivati anche voi: “non cielo dikeno”, Big Pharma ci uccide coi farmaci, si può curare diabete, Alzheimer, infarto e obesità senza mai dover fare esercizio fisico, prendere farmaci e ingozzandosi come un pitone per fare sesso come Rocco Siffredi dopo aver svuotato la dispensa.

Ovviamente i video vi diranno che questi trattamenti sono economici, e che condelle semplici guide si accederà al segreto delle cure fai da te perché “la medicina ufficiale mente”

Il peggior errore che si possa fare.

Vorrei ricordarvi che se c’è una cosa che la Pandemia dalla quale solo dopo tre anni stiamo faticosamente uscendo è che le “cure fai da te” non possono e non devono sostituire la medicina.

Qualsiasi video, testo o audio che contenga “non ce lo dicono” e “L’Industria Farmaceutica non vuole che voi sappiate questi segreti” dovrebbe avere solo una reazione: parlare col vostro medico curante e nessun altro dei vostri dubbi.

Non noi, non “una persona su Internet”.

Il vostro medico curante e nessun altro.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.