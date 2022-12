“Curasept contiene DNA ed RNA”, questo l’appello apparso in un post che, in modo bizzarro e spericolato, unisce la nota marca di dentifrici e colluttori, i vaccini e lo spauracchio dell’mRNA.

Ovviamente si tratta di una bufala e di facile soluzione. Le sigle DNA e ADS non corrispondono a DNA e AIDS, ma ad Azione Decongestionante Naturale e, ovviamente, Sistema Anti Discolorazione dentale (Decongestant Natural Action e Anti Discoloration System).

“Curasept contiene DNA ed RNA”, ma era il decongestionante naturale

Basta del resto osservare l’immagine della scatola per comprendere che parliamo del Curasept, una serie di colluttori e paste dentrificie raccomandate dopo interventi dentali che contengono elementi per decongestionare le gengive ammalorate o irritate da trattamenti estrattivi e ricostruttivi e per evitare discromie dentali.

Il riferimento della fake news è alle false teorie sui vaccini come vettore per introdurre l’mRNA nel corpo umano, descritto come una sostanza “misteriosa” dalle qualità malefiche in grado di riprogrammare il corpo umano inducendo gravi malattie, se non inserendo nel cervello conoscenze e capacità per riprogrammare la mente umana stessa.

Ovviamente sono fake news di cui abbiamo parlato a suo tempo e che vi consigliamo di riscontrare nei link inviati.

Inoltre, come sarà noto a chiunque abbia mai aperto un libro di biologia, DNA ed mRNA sono due cose diverse: il DNA è il “Codice genetico” che definisce le nostre cellule (detto banalmente), costituito da due filamenti di RNA uniti in una spirale. L’mRNA è un singolo filamento usato per trasmettere informazioni, consentendo quindi di istruire una cellula sulla produzione di determinate proteine.

Ne consegue che qualsiasi cosa commestibile contiene DNA: DNA di piante, DNA di animali, DNA di ogni cosa vivente.

Se la preoccupazione del novax di turno è che gli mettano il DNA nel dentrificio, egli stesso è composto di DNA e solo esistendo ha ingerito il DNA di qualsiasi essere vivente gli sia finito nel piatto.

Di sicuro non il DNA del decongestionante di un dentifricio: e anche se lo avesse fatto ne avrebbe riportato lo stesso danno. Zero.

È quindi una fake news che “Curasept contiene DNA ed RNA”.

