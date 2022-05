Cruciani ed il retroscena sulla lite tra Mughini e Sgarbi che poteva andare molto peggio

Arrivano da Giuseppe Cruciani alcune indicazioni extra a proposito della lita tra Mughini e Sgarbi andata in scena durante una puntata del Maurizio Costanzo Show, come abbiamo avuto modo di osservare in settimana. Nello specifico, dopo aver smentito la bufala relativa al presunto infarto per il conduttore, stando alle informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, bisogna affrontare altri aspetti relativi all’ormai famoso scontro fisico tra i due conduttori.

Cruciani rivela un retroscena sulla lite tra Mughini e Sgarbi durante un’intervista

Nello specifico, Cruciani ha deciso di rendere pubblico un ulteriore retroscena sulla lite tra Mughini e Sgarbi. In tanti, infatti, in questi giorno hanno accusato il conduttore della trasmissione radiofonica “La Zanzara” di essere stato troppo passivo durante lo scontro. Insomma, le critiche rivolte al suo atteggiamento si sono focalizzate sull’intervento tardivo nel dividere i due litiganti. Basti pensare a quanto affermato dal diretto interessato tramite le dichiarazioni rilasciate al sito Mowmag:

“Non è vero che non ho fatto un ca***. Mi sono goduto quella scena straordinaria, certo. Ma poi gli ho detto ‘Giampiero, basta: stai facendo una cazzata’ e così Mughini ha desistito, rinunciando a un secondo attacco che stava per sferrare ai danni di Sgarbi”.

Insomma, a detta di Cruciani, senza il suo intervento ci sarebbe stato un secondo round tra Sgarbi e Mughini, con quest’ultimo pronto a colpire nuovamente il suo interlocutore. I due hanno raggiunto una sorta di tregua, oltre a minimizzare lo scontro, almeno dal punto di vista di Mughini.

Allo stesso tempo, al di là delle parole pronunciate da Cruciani dopo i fatti accaduti al Maurizio Costanzo Show, non dimentichiamo che diversi utenti stiano mettendo in discussione l’autenticità della lite tra Sgarbi e Mughini. Insomma, non ne usciremo a breve, visto l’andazzo che abbiamo preso con la storia più discussa degli ultimi giorni.

