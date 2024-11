Cruciale aggiornamento WhatsApp, ma occhio ai problemi e all’app che non funziona oggi

Dovrebbe essere imminente il rilascio di un importantissimo aggiornamento WhatsApp, anche se occorre prestare molta attenzione ai problemi connessi alla sua distribuzione su larga scala e all’app che non funziona oggi. Sostanzialmente, si tratta di un upgrade che, almeno per ora, dovrebbe coinvolgere in modo esclusivo gli utenti in possesso di uno smartphone Android e che avvicinerà le caratteristiche distintive di questa applicazione a quelle di Instagram.

Riscontri sul prossimo aggiornamento WhatsApp: potenziali problemi e focus sull’app che non funziona oggi

Dunque, non si tratta della solita catena che veicola false informazioni, al contrario di quanto riportato poche settimane fa. In pratica, lo staff di WhatsApp è attualmente impegnato a lanciare un nuovo aggiornamento per tutti i dispositivi mobili Android che dovrebbe imitare la funzionalità “aggiungi il tuo” di Instagram, a proposito degli stickers. Secondo le anticipazioni emerse attraverso fonti vicine al mondo WhatsApp, ci sarebbero obiettivi molto chiari alle spalle di questo nuovo upgrade, probabilmente in distribuzione già in queste ore.

Secondo quanto trapelato dai rumors che si celano dietro il nuovo aggiornamento WhatsApp, a breve l’app “consentirà agli utenti di interagire con i propri contatti oltre ai semplici aggiornamenti di testo o immagini, promuovendo interazioni più dinamiche. Utilizzando l’adesivo “Add Yours”, le persone saranno in grado di avviare tendenze, condividere storie personali o semplicemente portare un po’ di divertimento e spontaneità alla loro esperienza utente in futuro”. Questo quanto si legge in un recente report di WABetaInfo.

“Simile all’adesivo ‘Aggiungi il tuo’ disponibile su Instagram, questa funzionalità consentirà agli utenti di impostare un tema, una domanda o un’attività a cui altri possono partecipare condividendo i propri aggiornamenti di stato”. Dato che gli aggiornamenti di stato di WhatsApp sono crittografati end-to-end, non c’è modo di tracciare o identificare chi ha condiviso o risposto a chi.

Tenetelo presente prima di testare il prossimo aggiornamento WhatsApp, considerando anche possibili problemi riscontrati oggi e l’app che a tratti non funziona.

