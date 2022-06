Cristiano Ronaldo alla Roma è fatta: audio ed Olimpico prenotato il 29 giugno con chiarimenti

Di tanto in tanto ci arrivano segnalazioni riguardanti anche il mondo del calcio ed oggi tocca al possibile passaggio di Cristiano Ronaldo alla Roma. Per alcuni, addirittura, si tratterebbe di un affare fatto, se non altro perché il club giallorosso avrebbe addirittura prenotato lo Stadio Olimpico il prossimo 29 giugno, in relazione alla presentazione di un calciatore top. Uno di quelli destinati a paralizzare una città intera e ad accendere l’entusiasmo della Capitale. Come capitato con Batistuta prima del terzo scudetto per intenderci.

Cristiano Ronaldo alla Roma affare concluso con Stadio Olimpico prenotato il 29 giugno: occorre cautela

Dunque, dopo aver chiarito concetti relativi al possibile ritorno alla Juventus, come forse ricorderete tramite il nostro articolo di alcune settimane fa, oggi tocca concentrarsi su un’altra potenziale bomba di mercato. Cosa c’è di vero sul passaggio di Cristiano Ronaldo alla Roma? Da quello che abbiamo raccolto, il consiglio è di andarci molto cauti. Esperti di mercato come Di Marzio e Romano di Sky, fino ad arrivare a Pedullà, allo stato attuale non trattano neppure l’argomento.

O la Roma, intesa come dirigenza, ha condotto una trattativa clamorosamente segreta, senza lasciare tracce per i principali addetti ai lavori, oppure siamo al cospetto di una mega bufala. Dal nostro punto di vista, occorre chiarire che non ci siano segnali concreti in grado di confermare il passaggio ormai avvenuto di Cristiano Ronaldo dal Manchester United alla Roma. Allo stesso tempo, non ci sono documenti disponibili coi quali possiamo confermare la prenotazione dello Stadio Olimpico per mercoledì prossimo.

A rilanciare la voce, l’ex calciatore Petruzzi, che dà l’affare quasi per fatto, che ad oggi è opinionista radiofonico. Rumors affermano che la Roma si sia limitata a sondare il territorio su Cristiano Ronaldo, ma ad oggi non ci sarebbe nulla di concreto. Il nostro invito va verso la cautela più totale, anche sulla storia dello Stadio Olimpico prenotato il prossimo 29 giugno. Ci sarebbe anche una serie di audio su YouTube, sempre da prendere con le pinze, qui di seguito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.