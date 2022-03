Costanti problemi con il sito dell’Agenzia delle Entrate che non funziona: soluzioni alternative

Risulta ancora una volta down il sito dell’Agenzia delle Entrate, visto che la Home non funziona e, di conseguenza, anche le altre aree al suo interno. Problemi in serie, che fanno maggiormente rumore se pensiamo che per tanti italiani siano imminenti alcune scadenze domani 31 marzo. Dunque, non siamo al cospetto di una bufala, al contrario di quanto osservato a proposito del green pass alcune settimane fa, ma di un malfunzionamento che al momento non ha spiegazioni ufficiali.

Non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate: problemi diffusi oggi 30 marzo in Italia

Dunque, non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate e, almeno per ora, non abbiamo riscontri ufficiali necessari per comprendere come si sia venuto a creare il disservizio. Nessuna manutenzione alla base di questi problemi, altrimenti gli utenti sarebbero stati avvertiti preventivamente.

Allo stesso tempo, non dovrebbe trattarsi neppure di un attacco hacker, nonostante le ipotesi che hanno preso piede in Rete dopo settimane in cui il gruppo Anonymous è stato particolarmente attivo sotto questo punto di vista. In ogni caso, vengono forniti strumenti alternativi in caso di problemi registrati con il sito dell’Agenzia delle Entrate:

Per accedere all’area riservata cittadini e imprese:

https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do Per accedere all’area riservata Intermediari (Equipro):

https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/loginCommercialista.do Per accedere all’area riservata agli Enti:

https://www.entrateriscossione.it/was85/autenticazione/login.jsp

Probabile che il sito dell’Agenzia delle Entrate riscontri dei problemi per un elevato numero di accessi contemporanei alla piattaforma. Di sicuro non funziona al momento, come si può facilmente percepire tramite alcuni commenti disponibili nella pagina Facebook ufficiale:

“Oggi pomeriggio impossibile accedere al sito quindi non posso verificare se è stata accettata una registrazione che scade”;

“Agenzia delle Entrate Vi risulta che il sito sia irraggiungibile e di conseguenza anche la possibilità di fare gli invii telematici? Dovrei inviare una comunicazione per un contratto di locazione. E oggi è l’ultimo giorno”;

“Ma assumete programmatori e sviluppatori web. Il sito non funziona e oggi non si riesce a lavorare“.

Abbiamo provato a metterci in contatto con nostre fonti all’interno dell’azienda, ma al momento non è ancora né la causa del disservizio, né la tempistica di ripristino. Di sicuro i problemi emersi questo mercoledì con il sito dell’Agenzia delle Entrate non sono così isolati come ci si poteva aspettare in un primo momento.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.