Cosa sappiamo della “Ragazza Peter Pan”

Sta recentemente diventando virale C.T. Kulusich, ovvero la “Ragazza Peter Pan”, presenza che ogni anno dal 2015 (talora con maggior frequenza) si presenta a Disneyland per ottenere un selfie e portare piccoli doni all’attore che interpreta Peter Pan, tutti gli attori che lo fanno (non sempre è lo stesso), con preferenza però dichiarata per l’attore che lo fece la prima volta.

Cosa sappiamo della "Ragazza Peter Pan"
Cosa sappiamo della “Ragazza Peter Pan”

Citando la Kulusich, “a volte Internet tende a ingrandire cose molto piccole”, e infatti la sua abitudine/passione è diventata un fenomeno virale da milioni di visualizzazioni.

Compresi video-parodia in cui le sequenze degli incontri vengono rimaneggiate in bianco e nero con effetti da film horror.

Cosa sappiamo della “Ragazza Peter Pan”

Partiamo però dal fact checking più semplice possibile: la Kulusich non è stata bandita dai parchi, non è stata mai allontanata, contrariamente a quanto dichiarato dai commentatori non è oggetto di lamentele, recriminazioni e richieste di ban da parte degli attori.

Anzi, abbiamo una confessione pubblica di uno degli attori (apparentemente il preferito) che dichiara che la Kulusich “potrebbe averlo fatto sentire un po’ a disagio […] ma non ha mai fatto niente di inappropriato o superato i confini del consentito”.

Effettivamente un parco di divertimenti non è l’appartamento privato dei figuranti, e vi sono delle regole, valide anche e soprattutto per i c.d. Adulti Disney, persone come la Kulusich che continuano a frequentare i parchi anche in età adulta cercando di inseguire il proprio fanciullo interiore.

Il figurante
Il figurante

Ad esempio i costumi sono riservati ai soli figuranti, e nei parchi della catena il cosplay, ovvero vestirsi come i personaggi Disney è vietato a tutti coloro che superano i quattordici anni (dodici in alcune location come Disneyland Paris), e tecnicamente ci sono restrizioni al contatto fan-figuranti anche se vi sono casi registrati di figuranti che hanno lamentato molestiecome nel caso di una Elsa che dichiara di essere stata abbrancata e annusata da un “Adulto Disney” decisamente in vena di violare i limiti del consentito.

E non è stata la sola: una attrice nel ruolo di Campanellino ha rilevato che non solo spesso (con una incidenza maggiore per le attrici femminili) i figuranti (più spesso, come visto, le figuranti) sono oggetto di attenzioni non volute, ma esse sono rese complicate dal fatto che a causa del regolamento interno attori e attrici non possono uscire dal personaggio, e quindi devono dirottare eventuali fan “esuberanti” e trasgressori verso il personale.

Anche per questo ai figuranti viene richiesto di informare il personale ed evitare che gli “Adulti Disney” possano venire a conoscenza dei loro dati personali, del loro nome, cognome ed indirizzo o annotarsi la scaletta dei loro interventi

La Kulusich, che ha ella stessa lavorato nei parchi, dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutto questo, di sapere che spesso sono le figuranti le vittime di tali abusi e di distinguersi dagli “Adulti Disney”  trasgressori col rispetto delle regole con cui vive la sua passione per Peter Pan fatta di piccoli doni e incontri in cui lascia sia il figurante a dettare le regole

 

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