Cosa rischiano Inter e Milan per il caso ultras e significato di amministrazione giudiziaria

In tanti oggi si stanno chiedendo cosa rischiano Inter e Milan, dopo lo scoppio del caso ultras, ma anche quale sia il significato di amministrazione giudiziaria. Occorre andare per gradi, ma soprattutto essere molto precisi, alla luce delle informazioni emerse fino a questo momento in seguito agli arresti avvenuti ieri.

In attesa che venga chiarita la posizione dei tifosi leader delle due curve, per i quali preferiamo al momento non condividere approfondimenti essendoci delle indagini in corso, è chiaro che tutti siano interessati alle sorti dei due club. Di sicuro, rischiano squalifiche Inzaghi, Calabria, Skriniar, Barella e Calhanoglu.

Niente calciomercato oggi, per farvela breve, a differenza di quanto avvenuto nella giornata di ieri con la Juventus. Cosa rischiano Inter e Milan? Allo stato attuale nulla, anche perché fonti della Procura affermano che le due squadre siano parte lesa in base a quanto emerso finora dalle intercettazioni. Chiaro, comunque, che anche la FIGC voglia vederci chiaro e che la richiesta di documenti arrivata da quest’ultima rappresenti assolutamente la prassi in una situazione del genere.

Per quanto concerne il significato di amministrazione giudiziaria, in relazione a quanto riportato nelle ultime ore dai principali organi di stampa che citano la Gazzetta dello sport, sappiamo che si tratta del caso in cui uomini scelti dal tribunale si ritrovino a lavorare insieme ai dirigenti dei club che sono stati coinvolti nella vicenda. Il tutto, con il chiaro fine di farli gestire correttamente.

Va detto che Inter e Milan abbiano già fatto sapere di voler collaborare con le autorità, al fine evidentemente di evitare il commissariamento. La situazione che si è venuta a creare, comunque, non esclude che si debba ritornare sul significato di amminitrazione giudiziaria. Improbabili sanzioni a livello sportivo, non essendo stati alterati i risultati sul campo, così come l’amministrazione controllata.

