Cosa insegna la bufala sulla malattia di Celine Dion in sedia a rotelle per il matrimonio del figlio

Nonostante in tanti che hanno riportato la bufala del giorno abbiano dimenticato di citarci, essendo stati i primi a parlarne in Italia, c’è un altro insegnamento che ci lascia la storia della malattia di Celine Dion. Quest’ultima, secondo diversi video che sono apparsi soprattutto su TikTok, sarebbe apparsa in sedia a rotelle pubblicamente, in occasione del matrimonio del figlio.

Cosa ci lascia la bufala sulla malattia di Celine Dion costretta in sedie a rotelle al matrimonio del figlio

La fake news, che non minimizza in alcun modo i problemi di salute che hanno purtroppo condizionato la famosissima cantante negli ultimi anni, lascia una preziosa testimonianza a tutti noi. Inutile rianalizzarla di nuovo nel dettaglio. Già, perché la bufala è stata sviscerata già nella giornata di ieri con un altro approfondimento, come potete notare dando uno sguardo al nostro archivio. Inutile anche soffermarsi sul fatto che qualche collega sia apparso un pochino distratto, come spesso avviene. Già, perché il focus sulla malattia di Celine Dion si sposta su altro.

In primo luogo, la smentita sul fatto che sia apparsa su sedia a rotelle al matrimonio del figlio ha creato la bufala opposta. Qualcuno, infatti, ora ritiene che l’artista non soffra di alcuna patologia. Sbagliato anche questo, avendo lei stessa confermato in passato di essere vittima della cosiddetta “sindrome della persona rigida“. Giusto contestualizzare il video che la spaccia per un’altra donna, senza però dimenticare il particolare momento che sta vivendo.

Allo stesso tempo, la nuova fake news sulla malattia di Celine Dion ricorda a tutti noi che una foto o un video, per quanto questi documenti possano apparire non ritoccati, non rappresentino da soli una notizia. Occorre sempre verificare che ci sia corrispondenza tra l’identità di persone in questo caso differenti. Per fortuna, come accennato in precendenza, la cantante non si è palesata al matrimonio del figlio su sedia a rotelle.

