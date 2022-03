Cosa ha Fedez: prospettive guarigione per i medici e spiegato il silenzio sulla malattia all’addome

Cosa ha Fedez? Come ufficializzato da un post su Instagram da parte di Chiara Ferragni, Fedez è in ospedale e nella giornata di martedì è stato sottoposto ad un’operazione. Mancano i dettagli relativi al tipo di malattia che ha colpito Fedez, il rapper ha voluto mantenere il riserbo a riguardo, ma ha provato a rassicurare tutti dicendo che si è intervenuti in tempo sulla malattia e che ci sono stati tanti altri casi in cui tutto si è risolto per il meglio.

Aggiornamento: Fedez su Instagram ha dichiarato di avere un tumore al pancreas.

Cosa ha Fedez: indicazioni dai medici e spiegato il silenzio sulla malattia all’addome

Un tassello importante da aggiungere a questa storia, dopo le indicazioni di ieri. Qualcosa in più però è emerso in queste ore su ciò che sta accadendo a Fedez e stando a quanto riportato dal Corriere della Sera il rapper prima è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, poi è stato sottoposto ad un’operazione all’addome. A questo punto le varie ipotesi riguardanti la sclerosi multipla o patologie legate ad essa vengono meno.

Fedez è stato operato all’addome, possibile ci sia di mezzo il cancro? Nulla a riguardo è stato confermato e probabilmente solo nelle prossime settimane si riuscirà a capire meglio cosa sia effettivamente accaduto a Fedez. Intanto, dopo quest’operazione all’addome, sono stati svolti degli esami specifici e solo quando arriveranno i risultati si avrà modo di poter definire con più precisione il quadro clinico di Fedez.

Nei prossimi giorni si potrà quindi capire come sarà la ripresa del rapper, per ora c’è comunque ottimismo a riguardo. I medici lo hanno rassicurato in quanto il problema di salute è stato preso con tempismo. Intanto però anche da Chiara Ferragni arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni del marito, l’influencer ha postato delle immagini di famiglia su Instagram in occasione del compleanno di Vittoria.

Sono state scattate domenica per dar modo a Fedez di essere presente a quest’importante evento, anche perché già si sapeva che nel giorno esatto del primo compleanno di Vittoria sarebbe stato in ospedale. Chiara però ha affermato anche come Fedez presto ritornerà a casa e forse proprio in quel momento riusciremo ad avere maggiori informazioni sul suo stato di salute. Chiara Ferragni non lo ha mai abbandonato, giorno e notte al fianco di suo marito per tirarlo su di morale e fargli vivere con più serenità questo brutto periodo.

Cosa ha Fedez? Ancora mistero sulla malattia che ha determinato l’operazione all’addome, ma ora sappiamo qualcosina di più sulle ragioni del suo silenzio e su quello che pensano i medici.

