Cosa ha Fedez: chiarimenti su malattia del 2018, tra tumore e demielinizzazione

Cosa ha Fedez? Tante voci sulla malattia annunciata nel 2018, al punto che oggi tutti vogliono approfondire la questione del possibile tumore e della demielinizzazione. Da quando Fedez ha annunciato nella giornata di ieri di avere dei problemi di salute, sono emerse diverse ipotesi a riguardo, ma c’è un precedente che potrebbe effettivamente aiutare a capire cosa abbia Fedez.

Cosa ha Fedez: cosa sappiamo sulla malattia annunciata nel 2018, tra tumore e demielinizzazione

Bisogna tornare sul tema, dunque, dopo quanto riportato ieri. Il marito di Chiara Ferragni è apparso visibilmente scosso nelle sue storie di Instagram, ma non ha spiegato la natura di questa sua malattia, evidenziando più volte che lo farà successivamente. Cosa ha Fedez di preciso non si sa, ma come già accennato in precedenza ci sono alcune sue esternazioni in passato che possono far capire meglio ciò che stia accadendo al suo organismo.

Nel dettaglio, durante una sua intervista a La Confessione sul Nove, Fedez aveva parlato di una patologia che gli era stata diagnosticata, la demielinizzazione, che poteva degenerare nella sclerosi multipla. Andando più nello specifico, la demielinizzazione è un processo patologico che fa scomparire le guaine mieliniche delle fibre nervose e fa proliferare le cellule della nevroglia, un tessuto che si trova all’interno dell’encefalo e del midollo spinale. Il più comune dei disturbi demielinizzanti primari è la sclerosi multipla.

Cosa ha Fedez? Una domanda a cui stanno cercando di rispondere diversi esperti, basandosi su quanto affermato proprio dal rapper in quell’intervista passata. Stando al Corriere della Sera non c’è solo il pericolo della sclerosi multipla. Infatti, un’altra patologia legata alla demielinizzazione è la malattia di Schilder o sclerosi cerebrale diffusa. Il processo si manifesta di solito con sintomi diversi a seconda della zona del sistema nervoso centrale colpita.

Il punto resta sempre lo stesso con i neuroni che tendono a perdere le loro funzioni a causa della distruzione delle guaine mieliniche che circondano il nucleo. Non c’è da escludere nemmeno la sindrome di Guillain-Barré. Si tratta di patologie che possono derivare tutte dalla demielinizzazione. Per ora si possono fare solo supposizioni a riguardo, è evidente come il cantante sia stato colpito da una malattia, ma presa in tempo ed alla domanda cosa ha Fedez, risponderà il diretto interessato quando sarà più lucido.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.