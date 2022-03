Cosa ha detto Chris Rock e risposta censurata di Will Smith: non è un pugno, ma uno schiaffo

Ci sono diverse ricostruzioni fantasiose in circolazione in queste ore su cosa ha detto Chris Rock alla moglie di Will Smith, senza tralasciare la risposta del famosissimo attore a quanto pare censurata dalle tv dopo lo schiaffo. Già, perché al di là delle precisazioni sulla malattia di Jada Pinkett che abbiamo portato poco fa alla vostra attenzione con un altro articolo, occorre partire dal presupposto che dal “Principe di Bel Air” non sia stato sganciato alcun pugno. In tanti hanno usato questo termine nel tentativo di attirare qualche click in più.

Cosa ha detto Chris Rock sulla moglie di Will Smith e qual è stata la risposta censurata : smentiamo il pugno (che é uno schiaffo in realtá)

Dopo aver sgombrato il campo da ogni dubbio sul presunto pugno, come del resto si nota facilmente dal video pubblicato da Repubblica, tutto ruota attorno ad una domanda molto semplice: “Cosa ha detto Chris Rock sulla moglie di Will Smith durante la notte degli Oscar 2022?“. La battuta poco azzeccata, ha tirato in ballo la malattia di Jada Pinkett, costretta a radersi i capelli: “Jada, ti adoro. Non vedo l’ora di vedere ‘Soldato Jane 2’“.

Basta recarsi all’interno di qualsiasi scheda del film “Soldato Jane”, per rendersi conto che la battuta inopportuna abbia riguardato proprio l’aspetto e l’acconciatura della moglie di Will Smith. La risposta censurata di quest’ultimo dopo lo schiaffo (non il pugno, meglio ribadirlo) è stata a dir poco colorita: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fott**a bocca!”. Virgolettato, questo, riportato dalla giornalista della Cnn, Stephanie Elam, presente alla consegna degli Oscar, stando al report di Adnkronos.

Dunque, ora sappiamo cosa ha detto Chris Rock, ma anche quale sia stata la risposta l’attore nonostante la censura. Opportuno tornare sull’argomento, come accennato ad inizio articolo, per ribadire che dopo la battuta sulla moglie di Will Smith non ci sia stato alcun pugno. “Solo” uno schiaffo, pur essendo stato criticato da molti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.