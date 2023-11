Cosa è successo alla Bobo TV che si scioglie: l’ipotesi su Vieri, Adani, Cassano e Ventola più forte

Cosa è successo alla Bobo TV che si scioglie? Al momento non vi sono certezze sotto questo punto di vista, nonostante in tanti diano per scontato che ci sia stata una lite improvvisa tra Vieri, Cassano, Adani e Ventola. Dopo le prime informazioni che abbiamo fornito nella serata di venerdì con un primo pezzo a tema, è possibile esaminare la questione del giorno più da vicino. Solo ipotesi, è vero, ma anche alcuni elementi che in qualche modo potrebbero guidare l’interpretazione del momento.

Proviamo a capire cosa è successo alla Bobo TV che si scioglie: la tesi più accreditata su Vieri, Adani, Cassano e Ventola

Con il trascorrere delle ore aumentano i dubbi su cosa è successo alla Bobo TV che si scioglie. Allo stato attuale, nessuno può emettere sentenze, ma il fatto stesso che tutti ne parlino sui social, comprese le principali testate nazionali, evidenzia quanto sia diventato popolare il servizio offerto dai quattro ex calciatori. Allo stato attuale, però, l’ipotesi su Vieri, Adani, Cassano e Ventola più forte non va in direzione di una rottura definitiva.

Anzi, osservando le stories social dei quattro prima della puntata di ieri, in cui è apparso solo il fondatore (Vieri, appunto), si ha la netta sensazione che potrebbe trattarsi di uno scherzo. Nessun segnale di rottura tra le parti prima della diretta, mentre successivamente è arrivata solo una storia di Adani con la citazione di Gomorra. Quella dell’Immortale, secondo cui il terremoto sia volere di Dio e che faccia bene per scuotere le acque in alcuni casi.

Sarebbe strano, del resto, non riscontrare alcun post social dei quattro dopo una rottura del genere. Solo rumors ed ipotesi, dunque, ma se vi state chiedendo “Cosa è successo alla Bobo TV”, è chiaro che ci siano troppe cose che non tornino su Adani, Vieri, Cassano e Ventola.

