Cosa è successo ad Elisa Stirpe e le connessioni con il fidanzato Lorenzo

Cosa è successo ad Elisa Stirpe? Inevitabili le connessioni con il fidanzato Lorenzo Lazzari, visto che i due sono stati protagonisti di due fatti di cronaca tragici di recente. La morte di Lorenzo Lazzari, 22enne di Frosinone, è purtroppo avvenuta a pochi giorni da quella della fidanzata Elisa Stirpe. La sedicenne si è tolta la vita lo scorso 6 giugno, un dolore atroce per Lorenzo che alla fine ha deciso di compiere il medesimo gesto.

Cosa è successo ad Elisa Stirpe? Occhio alle tesi strampalate sulle connessioni con il fidanzato Lorenzo Lazzari

Altre brutte perdite, dopo quella trattata la scorsa settimana su Federica Ciarlo. Una condizione che purtroppo sta coinvolgendo sempre più ragazzi tra i 16 ed i 30 anni in questi ultimi mesi. In provincia di Frosinone sono stati ben 22 i suicidi dall’inizio dell’anno e tutti che hanno visto purtroppo come protagonisti dei giovani. Lorenzo Lazzari è quindi morto suicida ed ha utilizzato lo stesso metodo della fidanzata Elisa.

Il 22enne del frusinate è stato infatti trovato con una corda al collo nella campagna attigua a un casolare abbandonato. Tutte le varie tesi circolate sulla morte di Lorenzo Lazzari (qualcuno parla addirittura di malore e, come al solito, del vaccino) non sono assolutamente vere e confermate. Il ragazzo ha deciso di suicidarsi come ha fatto la sua fidanzata, per mantenere evidentemente quel filo che li univa anche dopo la morte.

Attenzione quindi a tutte le varie supposizioni emerse in questi giorni su questa tragica morte, da quando lunedì è stato scoperto il corpo senza vita di Lorenzo sono emerse tante tesi. Purtroppo l‘unica certezza è che il ragazzo non ha retto alla morte suicida della fidanzata ed ha cercato di seguirla attuando il medesimo gesto. Ciò che sconvolge è che nella provincia di Frosinone sono stati ben nove i suicidi nel giro di un mese e mezzo, tra cui tanti appartenenti ad una fascia d’età davvero bassa.

Un problema che a quanto pare si sta sottovalutando, con la salute mentale che purtroppo non sembra avere priorità, soprattutto per quanto riguarda questi giovani ragazzi. Bisognerebbe quindi fare silenzio sulle voci che circolano sul web su queste morti e pensare di fare qualcosa di concreto per chi si ritrova ad affrontare un problema, ma al quale nessuno presta minimamente attenzione.

Ora sappiamo cosa è successo ad Elisa Stirpe, ma anche quali dovrebbero essere le connessioni con il fidanzato Lorenzo Lazzari, in attesa della conclusione delle indagini.

