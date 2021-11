Cosa è successo a Mara Venier a Domenica In con caduta ed incidente: bufala malore e vaccino

Cosa è successo a Mara Venier, in merito a caduta ed incidente occorso alla presentatrice durante la puntata di oggi di Domenica In? Come sempre avviene in questi casi, stanno prendendo piede sui social notizie del tutto prive di fondamento, in relazione al vaccino alla base di un malore che non esiste. Occorrono dunque chiarimenti ed un approfondimento a proposito delle sue condizioni, in modo da sgombrare il campo da ogni dubbio.

Cosa è successo a Mara Venier? Smentiamo la bufala su malore e vaccino dopo la caduta con incidente

Del resto, la diretta interessata in estate è stata coinvolta suo malgrado in bufale sulla stessa lunghezza d’onda rispetto a quella di oggi, come abbiamo avuto modo di osservare a suo tempo con un altro articolo. Cosa è successo a Mara Venier? Nulla di preoccupante, visto che il volto noto della televisione italiana è caduta durante la pubblicità mandata in onda tra uno spezzone e l’altro di Domenica In oggi 21 novembre. Tanto spavento per lei, anche perché in un primo momento la situazione sembrava decisamente più grave.

Come riportato da alcune agenzie di stampa, infatti, la conduttrice dopo essere caduta ha battuto la testa e si è anche fatta male ad un piede. Per lei anche un evidente bernoccolo in fronte, ma nessun malore. Un incidente che può capitare a chiunque, soprattutto negli studi televisivi che spesso e volentieri presentano degli ostacoli imprevisti quando un conduttore non è perfettamente allineato ai vari allestimenti di una puntate.

Mara Venier non ha abbandonato la trasmissione, al punto da tornare in onda in un secondo momento per l’intervista a Memo Remigi. Ne ha parlato anche Adnkronos. Ed è lì che ha rassicurato tutti. Ricapitolando, cosa è successo a Mara Venier? La presentatrice sta bene e, dopo aver preso atto di alcune indiscrezioni che girano sui social, dobbiamo smentire con forza la bufala su malore e vaccino dopo la caduta con incidente a Domenica In. Non risulta vaccinazioni recenti per lei.

