Cosa è successo a Leclerc oggi: chiarimenti su incidente e out per acceleratore bloccato

Occorrono alcuni chiarimenti per chi ci si chiede cosa è successo a Leclerc oggi. Incidente pesante e pilota monegasco out durante il Gran Premio di Francia, con il diretto interessato che durante il Team Radio avrebbe parlato di acceleratore bloccato. A dirla tutta, stando almeno alle informazioni raccolte fino a questo momento, quella della prima guida della Ferrari è parsa più una reazione a caldo ed istintiva, per deresponsabilizzarsi dopo un errore che potrebbe costare caro in ottica Mondiale.

Cosa è successo a Leclerc oggi: tutte le precisazioni del caso sull’incidente e out per acceleratore bloccato

Andando per gradi, chi incolpa la Ferrari per l’incidente che ha messo out il pilota del Cavallino, sta traendo conclusioni affrettate in questi minuti. Un po’ come avvenuto in passato, quando sul nostro sito abbiamo trattato altre fake news che lo hanno riguardato. In particolare, al momento non si hanno conferme sul fatto che l’incidente sia stato dovuto all’acceleratore bloccato, che gli avrebbe fatto perdere il controllo della vettura in curva.

Dunque, cosa è successo a Leclerc? Al momento ci sono due elementi che appaiono predominanti rispetto ad altri. Il primo, banalmente, si riferisce all’errore umano, in quanto il pilota della Ferrari è andato troppo esterno, perdendo il controllo anche della posteriore sinistra. Il secondo fattore da prendere in considerazione, invece, si focalizza sui pneumatici ormai finiti. E qui entrano in gioco per forza di cose anche delle responsabilità per il muretto Ferrari.

Non manca, infatti, chi ritiene che il monegasco dovesse rientrare anche per marcare la mossa di Verstappen. Cosa è successo a Leclerc? Resta in piedi la soluzione all’enigma più ovvia, relativa all’errore del pilota nell’approcciare una curva delicata. Out ed incidente evitabile, al netto delle valutazioni fatte dal muretto sul Pit-stop ritardato rispetto alle previsioni e alle mosse della Red Bull con Verstappen. Non a caso lo stesso Leclerc ha poi negato i problemi l’acceleratore, dicendo a Sky: “Non posso fare questi errori“.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.