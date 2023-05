Ci segnalano i nostri contatti una serie di video che cercano di riaccendere la polemica sugli improbabili ingredienti del vaccino. Avevamo infatti visto già un testo condiviso, ma ora appaiono anche video e audio che mescolano agli elementi precedentemente visti anche “altro”.

Ad esempio arrivano le neurotossine, la peste bubbonica e i Quantum Dots.

Per quanto detto nel precedente articolo, vi rimandiamo al precedente elenco di ingredienti qui. Avremo modo di focalizzarci sul resto.

Cosa ci sarà mai nel vaccino? Spoiler: niente di più del foglietto illustrativo

Partiamo da un punto di vista onus probandi incubmit ei dixit.

Se tu mi dici di aver visto una lunga serie di elementi nel vaccino, non basta che mi registri un video o un audio in cui giuri di averli visti coi tuoi occhi. Non è “darti del bugiardo” chiederti prove. È semplicemente come funziona l’onere della prova.

Posso dire di avere una veste ricchissima di oro zecchino e fili intessuti di metallo prezioso che possono vedere solo le persone intelligenti come me. E probabilmente, come nella celebre fiaba del Re Nudo, potrò girare nudo per le strade convinto che qualcuno pur di dichiararsi intelligente guarderà le mie terga e dichiarerà di avermi visto vestito di oro ed ermellini.

Arriverà un bambino a urlare che sono nudo, e se non presento immediatamente prove dell’esistenza delle mie ricche vesti, sarò un Re Nudo che mostra le regali nudità alla folla.

Il contenuto dei vaccini è cosa nota ormai da tempo, citare i “vecchi elenchi” dei vaccini che giravano ad inizio pandemia e che richiederebbero una singola fiala grossa come una damigiana è un tentativo di cavalcare un trend che sta finendo.

Trovare batteri in un vaccino è un po’ come trovare la leggendaria pera sull’albero di mele, sono due “parrocchie” completamente diverse. Come anche la teoria per cui la “spike” sia tutto e il contrario i tutto, comprese fantomatiche tossine contagiose, fu il momento nonsense dei novax nei quali essi proposero di mettersi tutti assieme le mascherine e chiudersi in lockdown per paura di “beccarsi il vaccino” dai vaccinati.

Parimenti abbiamo già parlato e ampiamente dell’impossibilità di inserire i fantomatici “quantum dots” e il 5G nei vaccini.

Conclusione

Il contenuto dei vaccini è esattamente quello contenuto nel foglietto illustrativo: sfidiamo chiunque a fornirci prova contraria.

