La geopolitica nazionale, già scacchiere complicato in queste ore si arricchisce di un curioso trilaterale che dovrebe legare la Calabria con Cuba e gli USA.

E la vicenda parte dai tempi del COVID, quando, ricordiamo, diversi medici cubani arrivarono negli Ospedali Italiani per prestare la loro utile opera.

Cosa c’entra la Calabria con Cuba e gli USA?

Cuba ha un enorme numero di medici, 7.5 ogni mille abitanti, contro i 5.4 dell’Italia e i 2.7 degli Stati Uniti.

Essi quindi lavorano in diversi ospedali nel mondo, comprensibilmente rimettendo parte del loro stipendio in madrepatria. Cosa che sembra poco gradita agli USA.

Il 23 febbraio l’incaricato d’affari degli Stati Uniti a Cuba, Mike Hammer, massimo esponente diplomatico della Casa Bianca sull’isola, ha incontrato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a Catanzaro.

“I medici cubani che stanno consentendo di mantenere aperti gli ospedali – ha affermato Occhiuto – e i pronto soccorso della Calabria sono ancora una necessità per la nostra Regione, perché la mia priorità assoluta è quella di assicurare il diritto alla cura dei cittadini calabresi che già hanno un sistema sanitario in condizione di grande difficoltà”, ha precisato il governatore regionale al termine dell’incontro, come riportato da Wired.

I medici cubani in servizio in Calabria, va detto, lavorano con contratti individuali subordinati firmati direttamente con il Servizio sanitario regionale, rendendo quindi la sanità italiana un complesso pezzo di geopolitica.

