I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato da Corriere della Sera, Il Gazzettino e altri quotidiani online venerdì 2 dicembre.

Gli articoli riportano un caso avvenuto in una località non meglio specificata in cui una coppia è stata insultata al ristorante dopo aver chiesto un cambio di tavolo per allontanarsi da un bambino che piangeva durante la cena.

A inveire contro la coppia sarebbe stata la mamma del bambino, che non avrebbe gradito la richiesta rivolta allo staff del ristorante.

La storia

Mio marito ed io siamo usciti a cena un paio di sere fa. Eravamo soli per la prima volta dopo la nascita del nostro bambino. È il mio secondo figlio, il primo per mio marito, quindi è stato un grosso problema per noi. Abbiamo preso una babysitter e siamo andati in un ristorante elegante molto carino. Pochi minuti dopo che abbiamo ordinato, un’altra coppia si è seduta sul tavolo accanto a noi… con un bambino piccolo nel passeggino. All’inizio andava bene ma dopo pochi minuti il ​​bambino ha iniziato a piangere. Cercavano di confortarlo, ma ogni volta che sembrava che fossero riusciti a farlo addormentare, si svegliava piangendo di nuovo. A quel punto volevamo solo andarcene ma avevamo già ordinato, quindi abbiamo deciso di chiedere al cameriere se potevamo cambiare tavolo dall’altra parte del ristorante. Il cameriere ha chiesto se c’era un problema e ho detto che era la prima volta che uscivamo dopo aver avuto un bambino e non avevamo voglia di passare la serata accanto al bambino di qualcun altro che piangeva. È stato molto gentile e ha chiesto rapidamente a un altro cameriere di aiutarlo a preparare il nuovo tavolo per noi. Anche un’altra coppia che si trovava nella stessa zona ha chiesto di essere sistemata altrove. La coppia con il bambino ha sentito quello che abbiamo detto al cameriere e specialmente la mamma si è arrabbiata e mi ha chiamata AH (a**hole, ndr). Ha continuato a dire che probabilmente non ho figli (mm .. ne ho 2), e che anche i bambini sono persone e dovremmo semplicemente accettare che i bambini possono essere rumorosi e piangere e non c’è niente che si possa fare al riguardo. Non volevo iniziare una rissa o altro, ma ero davvero infastidita dal suo atteggiamento, quindi le ho detto che poteva davvero fare qualcosa per il pianto.. poteva portare il suo bambino a casa in modo che potesse dormire bene e poi lasciare che tutti lì si godessero i loro pasti. Continuava a dire cose ma l’ho semplicemente ignorata, sono andata al nostro nuovo tavolo e ho cercato di cenare serena (anche se potevamo ancora sentire il bambino che piangeva, ma almeno non era proprio accanto a noi).

La fonte

Come scrivono su Gazzettino e Corriere, la fonte è un thread pubblicato su Reddit. Lo troviamo a questo indirizzo, pubblicato il 7 novembre 2022 dall’utente Ok_Candy7966.

Questa storia è stata ripresa anche su siti internazionali come Wales Online (8 novembre) Netmums (9 novembre) Daily Record (11 novembre) e Daily Mail (15 novembre), che si sono limitati a riportare Reddit come fonte della notizia.

Daily Mail scrive che la donna vivrebbe in Germania, ma non è dato verificare questo dettaglio. I quotidiani nazionali e internazionali, quindi hanno ripreso una storia pubblicata su Reddit da una utente nascosta dietro un nickname.

Redditi, ricordiamo, è un forum in cui gli utenti aprono discussioni e commentano nei thread, anche nascosti dietro pseudonimo, e i contenuti pubblicati non vengono sempre verificati. Capita, tuttavia, che gli sviluppatori decidano di applicare un filtro per evitare di veicolare fake news pericolose, come quando la piattaforma ha scelto di mettere un blocco contro la propaganda russa.

Quindi?

Mentre scriviamo non è possibile stabilire se la notizia sulla coppia insultata al ristorante corrisponda al vero: i quotidiani nazionali e internazionali si limitano a riportare Reddit come unica fonte.

