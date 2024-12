Coppa dello Scudetto 2006 esposta dall’Inter: cosa disse Marotta nel 2016

Fa molto rumore, in queste ore, la decisione dell’Inter di esporre la coppa dello Scudetto 2006, ricevuta fisicamente della Lega di recente. Come tutti sanno, il trofeo in questione si riferisce ad un successo che la squadra nerazzurra non ha ottenuto sul campo, visto che in quella stagione ad aggiudicarsi il campionato fu la Juventus di Fabio Capello. Alle sue spalle, il Milan di Carlo Ancelotti. Entrambe le squadre, poche settimane dopo la fine del torneo, vennero penalizzate in seguito allo scoppio del caso Calciopoli, coi bianconeri costretti a patteggiare per ricominciare dalla Serie B.

Coppa dello Scudetto 2006 esposta dall’Inter e dichiarazioni di Marotta nel 2016

Marotta, in quel momento, non aveva alcun legame con Juventus ed Inter, visto che le sue collaborazioni con le società in questione sono partite solo nel decennio successivo. In un contesto del genere, per forza di cose, è centrale la figura di Marotta, che in passato è stato “alto dirigente” proprio della Juventus. In passato, sulle nostre pagine, abbiamo parlato di lui soprattutto per gli screzi a distanza più o meno velati con Antonio Conte, allenatore che non a caso ha avuto prima alla Juventus e poi all’Inter nel biennio tra il 2019 ed il 2021.

Nel corso delle ultime ore, alcuni utenti ci hanno posto delle domande a proposito non solo della coppa dello Scudetto 2006 esposta dall’Inter, ma anche a proposito delle presunte dichiarazioni di Marotta nel 2016, quando era effettivamente un dirigente della Juventus. Come riportato da alcune fonti a suo tempo, il diretto interessato fu ospite della trasmissione televisiva “La Domenica Sportiva”, dichiarando quanto segue: “Calciopoli? Non entro nel merito, ma dico che la cosa più grave commessa è il trattamento iniquo tra le due società”.

Questo, per dovere di cronaca, quanto affermato da Marotta poco meno di nove anni fa, a poche ore dall’esposizione da parte dell’Inter, che ha deciso di rendere pubblica la coppa dello Scudetto 2006

