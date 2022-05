Convocazione giudiziaria BPM da Teo Luzi e Nunzia Ciardi: ancora truffa usando la Polizia

Prendiamo atto che sia nuovamente in corso una truffa simile a quella trattata poche settimane fa sul nostro sito, in riferimento ad una presunta convocazione urgente BPM da Teo Luzi e Nunzia Ciardi. Gli utenti destinatari del messaggio di posta elettronica vengono accusati di reati orribili legati alla pornografia, al punto da essere invitati a rispondere al messaggio nel giro di 72 ore per evitare ulteriori problemi. Solo nelle ultime 24 ore, qui in redazione, abbiamo ricevuto almeno quattro messaggi di posta elettronica di questo tenore.

Ignorate la finta convocazione giudiziaria BPM da Teo Luzi e Nunzia Ciardi della Polizia

L’evoluzione delle truffe, in questo caso forse riconducibili all’invio successivo di allegati pericolosi, o all’utilizzo di form coi quali rischiamo di fornire dati sensibili a terzi, pare si stia evolvendo. Entrambi i personaggi citati, infatti, esistono e sono noti agli ambienti della Polizia. Ecco perché la fantomatica convocazione giudiziaria BPM da Teo Luzi e Nunzia Ciardi potrebbe indurre gli utenti meno esperti in errore, cascando alla grande nella fake news.

Di Teo Luzi abbiamo parlato tramite l’articolo linkato in precedenza, mentre Nunzia Ciardi è direttrice della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Tra i suoi compiti, non a caso, abbiamo anche il coordinamento delle unità specializzate nel contrastare il crimine informatico, senza dimenticare il focus sulla pedopornografia online . La Polizia Postale ci ha già messo tutti in guardia sulla truffa in corso, in merito alla finta convocazione giudiziaria BPM. Il testo inventato, ad esempio, riporta qualcosa del genere:

“Sono la signora Nunzia Ciardi, Direttore del Dipartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni, Capo della Brigata per la protezione dei minori (BPM). Ti contatto poco dopo un sequestro informatico di infiltrazione informatica. Autorizzato, in particolare in materia di pedopornografia, pedofilia, cyberpornografia,

esibizionismo, traffico sessuale dal 2009. Siete oggetto di numerosi procedimenti legali in vigore: Pornografia Infantile, Pedofilia, Esibizionismo e Cyberpornografia“.

Ignorate nel modo più assoluto la finta convocazione giudiziaria BPM da Teo Luzi e Nunzia Ciardi, essendo stato tutto smentito dalla Polizia Postale in questi mesi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.