Contromisure TikTok su ‘Jeffrey Dahmer Polaroid Challenge’: rischiano gli utenti sulle foto

Arrivano le prime testimonianze relative alle contromisure adottate da TikTok a proposito della cosiddetta ‘Jeffrey Dahmer Polaroid Challenge‘. Dopo avervi parlato dei rischi connessi al download delle foto originale sulle vittime del serial killer, come avete osservato con il nostro articolo di ieri, occorre prendere atto della reazione della nota piattaforma. In tanti perseverano nel caricare scatti orribili, rinvenuti nel suo appartamento al momento dell’arresto, nonostante le tante ammonizioni del social in questione.

Come sta rispondendo TikTok alla ‘Jeffrey Dahmer Polaroid Challenge’

Allo stato attuale, quali sono le informazioni in merito alla risposta di TikTok alla ‘Jeffrey Dahmer Polaroid Challenge’? La sfida consiste nel recuperare le foto originali che il serial killer ha scattato alle sue vittime, per poi mostrare le reazioni dello stesso utente. Inutile dire che la combo abbia un notevole potenziale nel diventare virale, al netto del fatto che altri utenti stiano invitando tutti a fare un passo indietro. Se non altro, come forma di rispetto verso le persone uccise da Jeffrey Dahmer.

Secondo quanto raccolto questa domenica, pare che TikTok sia passato dalle parole ai fatti. Coloro che continuano a a ripubblicare gli scatti in questione, combinata a volte con una sorta di live reaction, rischiano seriamente la sospensione del proprio account. Non si esclude che dopo le prime sanzioni giunte dalla piattaforma, si possa procedere addirittura con il ban. Insomma, occorre tenere gli occhi aperti e ricordarsi una volta per tutte che non tutto sia consentito all’interno del social tanto amato dai più giovani.

Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero emergere ulteriori risposte di TikTok alla ‘Jeffrey Dahmer Polaroid Challenge’, ma per ora occorre tener presente che gli utenti più insistenti nel violare il regolamento rischino seriamente di essere estromessi da questo mondo. Ulteriore deterrente, al di là della questione etica relativa alle famiglie delle vittime.

