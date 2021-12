Controlli sul green pass nelle case di Bugliano a Natale: qualcuno ancora ci casca

Controlli nelle case di Bugliano sul green pass. Questa la notizia del giorno, alla qualcuno ha pure creduto. Da anni vi diciamo che si tratti di un Comune inesistente e che i contenuti pubblicati all’interno della pagina Facebook siano satirici, al punto da farlo notare anche alcuni giorni fa, quando Barbara Balanzoni ha ingenuamente pensato che un’iniziativa dell’amministrazione locale fosse reale. Anche a Natale, dunque, tocca tornare sull’argomento, sottolineando che si tratti di una fake news al gusto di trollata.

Chiariamo la questione controlli sul green pass nelle case di Bugliano a Natale

La premessa dalla quale partire, dunque, è semplice e banale. Non è vero che siano previsti controlli sul green pass nelle case di Bugliano a Natale, in quanto il Comune in questione è frutto di invenzione. Come sempre avviene in questi casi, c’è chi ci crede (indignandosi contro le misure politiche adottate per il Covid e parlando puntualmente di dittatura), così come abbiamo chi alimenta la trollata. Il riferimento qui è a coloro che conoscono il progetto dell’admin, come nei casi che seguono:

“Il vigile Vittorino sarà il benvenuto nella nostra umile casa ,il nostro cane Belvius sarà ben lieto di saperlo e sapere che anche lui farà un lauto pasto . Auguriamo a tutti il comune di Bugliano e in particolare al sindaco buon Natale e grazie dell’opportunità di far mangiare al nostro cane carne freschissima”;

“Sappiate che se il vigile Vittorino non mi mostra il super greenpass,, non mi mostra il risultato del tampone molecolare e non mette su una FFP2, lo lascio fuori. A casa abbiamo una politica restrittiva“.

Ci sono molti altri commenti come questi, oltre a coloro che hanno creduto alla bufala. Dal nostro punto di vista, possiamo soltanto porre l’accento sul fatto che non ci saranno controlli sul green pass nelle case di Bugliano a Natale, visto che il comune non esiste.

