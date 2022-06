Continua ad essere assente Lilli Gruber da ‘Otto e mezzo’: che fine ha fatto e voci su malattia

Che fine ha fatto Lilli Gruber ed è vera la malattia per la quale sarebbe assente da ‘Otto e mezzo’? Da circa una settimana il programma Otto e mezzo di La7, condotto notoriamente da Lilli Gruber, vede invece al suo timone Giovanni Floris. In molti si sono chiesti come mai la Gruber fosse assente durante questi giorni e la spiegazione è arrivata direttamente dal sostituto Floris.

Sempre assente Lilli Gruber da ‘Otto e mezzo’: chiarimenti su che fine ha fatto e malattia

Torniamo a parlare della conduttrice, dunque, dopo alcune discussioni del passato. Appena ha fatto la sua comparsa, Giovanni Floris ha chiarito come la sua presenza, nello studio che ha visto sempre protagonista Lilli Gruber, fosse temporanea a causa di un contatto con un positivo avuto dalla presentatrice di Otto e mezzo.

La storica giornalista era quindi in attesa di tampone e purtroppo per lei il risultato è stato positivo, tant’è che lo stesso Giovanni Floris ha voluto poi comunicarlo in diretta ai vari telespettatori. Il conduttore di Dimartedì sarà quindi per qualche serata presente ad Otto e mezzo per sostituire Lilli Gruber risultata positiva al Covid. La storica giornalista sta bene, ma ha mostrato sintomi e quindi questo potrebbe anche ritardarne la guarigione.

Dunque, ora sappiamo che fine ha fatto. Questo è il motivo del perché Giovanni Floris si ritrova a condurre Otto e mezzo, ma tra l’altro non è la prima volta che accade una situazione di questo tipo. In passato infatti Floris ha già avuto modo di sostituire Lilli Gruber che aveva avuto un problema di salute. Trattandosi di programmi realizzati in diretta e che trattano tematiche strettamente attuali, è inevitabile incappare in qualche imprevisto e LA7 ha sempre pronta la soluzione.

Giovanni Floris è il sostituto perfetto di Lilli Gruber, sta portando avanti egregiamente il programma di approfondimento che va in onda dal lunedì al venerdì, subito dopo il TgLa7 di Mentana, su La7. Se quindi ancora non vi era chiaro del perché ci fosse Giovanni Floris alla conduzione di Otto e mezzo, abbiamo svelato il motivo. Lilli Gruber si sta riprendendo e la questione malattia va ridimensionata. Che fine ha fatto? Finché non ci sarà un tampone negativo non potrà ritornare alla conduzione del suo talk show di La7.

