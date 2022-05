Contestano Giovanni Vernia che imita il Professor Orsini: la satira unilaterale

Strano fenomeno quello che stiamo registrando oggi, a proposito di Giovanni Vernia che ha imitato il Professor Orsini. In particolare, in tanti ritengono che la performance del comico sia stata superiore a quella di Crozza, presa in esame poche settimane fa sul nostro sito, mentre non possiamo dimenticare coloro che invece hanno deciso di insultare lo stesso Vernia, il quale avrebbe preso di mira un personaggio che tende ad andare controcorrente rispetto alla narrazione generica.

Insulti a Giovanni Vernia che imita il Professor Orsini: come sta cambiando la satira

Come sono andate le cose in queste ore? Sul sito del Corriere è apparso il video con l’imitazione di Giovanni Vernia. Tante battute, come nel caso del peccato originale creato dalla NATO, oltre ad uscite che spesso accompagnano gli interventi in tv del Professor Orsini. Il problema si è venuto a creare nel momento in cui la stessa testata ha condiviso il contenuto sui social. Diversi insulti, oltre a prese di posizione come quella che seguono:

“E pensare che, un tempo, la satira colpiva la narrazione dominante non quella delle voci fuori dal coro”;

“Più di 3/4 giornalai sono corrotti in Italia,ma fanno satira su studiosi e professori integerrimi. Non è fantastico?”;

“Tristezza di paese che siamo. Ricordo che la satira dovrebbe essere la voce contro i potenti”;

“Non so se faccia più pena l’imitazione, l’imitatore o il concetto stesso per cui qualcuno debba imitare Orsini”;

“Potete imitare chi volete. Tanto fate parte sempre del pensiero unico. e questo mi fa capire da che parte devo stare“.

Insomma, prese di posizione nette contro Giovanni Vernia che imita il Professor Orsini, senza dimenticare insulti al comico che per forza di cose arrivano da coloro che sostengono in modo incondizionato il docente. Staremo a vedere se dal diretto interessato arriveranno o meno repliche in tv.

