Hassani Shapi ci ha lasciato, ma andiamoci cauti su presunta malattia e causa morte

Abbiamo purtroppo conferme su Hassani Shapi morto oggi, ma al contempo occorre andarci cauti su presunta malattia e causa morte. La morte di Hassani Shapi, attore kenyano che ha lavorato in questi anni a tante commedie italiane, ha sconvolto il mondo del cinema nostrano. Purtroppo parliamo di una notizia vera che è stata annunciata sui social dal collega e amico Edoardo Leo, infatti hanno lavorato insieme a Il clandestino negli ultimi mesi.

Cosa sappiamo su Hassani Shapi: massima cautela su presunta malattia e causa morte

A differenza di quanto riportato ieri su Giancarlo Magalli, dunque, alla base di tutto c’è una notizia vera, ma questo non autorizza nessuno ad alimentare speculazioni non confermate. L’attore italiano ha mostrato tutto il suo dolore nel dover annunciare una notizia di questo genere, non trattenendo l’emozione per una scomparsa così prematura ed improvvisa, avvenuta all’età di 51 anni.

Attualmente sono sconosciute le cause della morte di Hassani Shapi, si sa solo che tale scomparsa prematura è avvenuta in Kenya, dove si trovava l’attore e tra l’altro è giunta in Italia con tanti giorni di ritardo. Non sono quindi note le cause della morte di Hassani Shapi, ciò significa che le solite notizie che stanno emergendo a riguardo sono da considerare false.

Già la notizia è arrivata in ritardo in Italia, ma per giunta è stato l’attore Edoardo Leo a doverla annunciare, quindi non una fonte Ansa che avrebbe dato dettagli maggiori su tale scomparsa. Questo evidentemente perché attualmente non esiste alcuna fonte che possa attestare cosa sia capitato realmente ad Hassani Shapi. L’unica certezza è che purtroppo l’attore kenyano, conosciuto per tante commedie italiane, sia venuto a mancare.

Bisogna quindi prestare molta attenzione a notizie che stanno circolando a riguardo e che non sono veritiere. C’è insomma chi tira in ballo la solita questione del vaccino, sempre puntuale quando accadono morti così premature e soprattutto all’improvviso. Sarà eventualmente qualche membro della famiglia di Hassani Shapi a fornire invece maggiori dettagli sulla morte dell’attore kenyano, per ora non ci sono notizie più approfondite a riguardo.

Una perdita importante per il cinema italiano e per chi, proprio come Edoardo Leo, ha lavorato con lui ultimamente nella serie di successo Il clandestino. Purtroppo non potrà essere presente nell’eventuale seconda stagione. Dopo gli annunci su Instagram riguardanti Hassani Shapi morto, dunque, cautela doverosa su presunta malattia e causa morte

