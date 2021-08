Confermato Omar Palermo morto, alias ‘Youtubo anche io’: oltre i necrologi di Rossano Calabro

Ci sono conferme ufficiali, purtroppo, a proposito di Omar Palermo morto, considerando le voci che stanno circolando da questa mattina a proposito di ‘Youtubo anche io’. Il noto youtuber, che aveva smesso di pubblicare video nel 2019, era finito al centro di indiscrezioni preoccupanti negli ultimi tempi. Altri noti personaggi della piattaforma YouTube si sono interessati al caso e le sue condizioni sembravano in netto miglioramento, fino agli ultimi aggiornamenti che abbiamo provato a fornirvi questa mattina.

Omar Palermo è morto: tra ‘Youtubo anche io’ e i necrologi di Rossano Calabro

Nonostante gli annunci diffusi attorno alle 12 di oggi 19 agosto, mancavano conferme ufficiali in grado di confermare la notizia di Omar Palermo morto. E così, per approfondire la vicenda di ‘Youtubo anche io’ abbiamo contattato la società che si occuperà dell’ultimo saluto all’uomo di 42 anni. Su Facebook, infatti, sta girando la foto del suo manifesto e tutto rimanda a Castiglione Principalli “Agenzia Funebre”.

Una volta recuperato il numero della ditta, abbiamo cercato di contattarla in tutti i modi possibili e, pochi minuti fa, abbiamo ricevuto una risposta via SMS. Trovate il tutto nella foto qui di seguito. A chiara domanda relativa ad Omar Palermo morto, infatti, dal numero di Castiglione Principalli “Agenzia Funebre” ci è giunta l’amara verità. L’uomo se ne è andato e quanto sta girando in queste ore sui social, purtroppo, non è una bufala.

Inutile dire che l’SMS in questione ci consente di archiviare in modo definitivo la storia. Omar Palermo, alias ‘Youtubo anche io’, è morto e quanto trapelato dalla nostra indagine va oltre i necrologi di Rossano Calabro. Una brutta notizia per i suoi tanti fan, ancora affezionati nonostante da tempo non siano stati caricati altri video. Alla famiglia di Omar le nostre più sentite condoglianze, sperando che possa trovare pace dopo mesi travagliati per la caduta di gennaio 2021.

