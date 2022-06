Confermato Instagram down oggi: non carica le storie e non funziona la fotocamera

Abbiamo conferme su Instagram down oggi. Si tratta di problemi differenti rispetto a quelli che abbiamo esaminato nei giorni scorsi, in quanto l’app oggi non carica le storie e, a conti fatti, non funziona neppure la fotocamera. Insomma, si tratta di un disservizio anomalo, se pensiamo al fatto che in altre circostanze il malfunzionamento è stato quasi sempre più generico. Ad esempio, quando ci siamo soffermati sui disservizi della piattaforma in questione, ci siamo focalizzati spesso e volentieri sull’impossibilità di aggiornare il feed.

Sono tre, fondamentalmente, gli aspetti sui quali occorre soffermarsi oggi. In generale, qualcuno parla di Instagram down oggi. Fondamentalmente, come accennato in precedenza, una delle piattaforme più amate ed utilizzate in Italia non carica le storie. A detta di alcuni, addirittura non funziona la fotocamera, mentre ci sono anche altri iscritti pronti ad assicurare che il sistema non riesca tradurre i testi dei post scritti in lingua straniera. Al contrario di quanto avviene solitamente.

Allo stato attuale è impossibile prevedere quando verranno risolti i problemi trapelati mercoledì mattina, anche perché non risultano ancora diffusi post e comunicati da parte dello staff con cui dovrebbe essere riconosciuta l’anomalia. Sappiamo solo che risulti ampiamente diffuso Instagram down oggi, come confermato anche dagli appositi strumenti che, sul web, consentono di monitorare situazioni del genere praticamente in tempo reale.

Con dispositivi dotati del sistema operativo Android, potreste provare a scaricare una versione più vecchia dell’app, in quanto i problemi di oggi potrebbero essere dovuti ad un aggiornamento difettoso. Detto questo, ovviamente non ci assumiamo responsabilità sulla procedura che in tanti suggeriscono stamane. Sappiamo solo di Instagram down oggi e che non funziona neanche la fotocamera per coloro secondo cui l’app non carica storie a partire dalle 9 di questa mattina.

