Confermati i problemi Hype: il login non funziona e cosa ci ha detto l’assistenza

Abbiamo ricevuto segnalazioni in massa questa mattina, a proposito di problemi Hype, visto che il login al conto non funziona a partire dalle 8 di oggi 28 aprile. A dirla tutta, in tanti oltre a farci capire che ci sarebbe un disservizio in corso, hanno anche evidenziato di non riuscire a recuperare il numero dell’assistenza. Tanto è bastato per farci tornare alla mente le anomalie venute a galla in settimana con la banca BPER, come vi abbiamo riportato tramite altro approfondimento.

Sono in corso problemi Hype: il login non funziona, ma abbiamo il numero dell’assistenza

Quali sono gli aspetti sui quali possiamo soffermarci al momento a proposito dei problemi Hype? Se anche a voi non funziona il login, forse potrebbe essere utile approfondire il tema assistenza, anche se al momento difficilmente troverete soluzioni e risposte esaustive. Vedere per credere quanto riportato da un utente: “Parlare con l’assistenza? Ci sono riuscita a questo numero 0152434614, ma è inutile. Mi hanno detto che c’è un problema e stanno lavorando per risolverlo. Una perdita di tempo“.

Inutile anche provarci in chat con l’assistenza, visto che diversi utenti hanno eseguito anche la procedura consigliata durante la conversazione scritta dai tecnici per effettuare il login, non riescono comunque ad accedere. Insomma, allo stato attuale i problemi Hype non ci presentano una soluzione definitiva, come ci è stato riportato pochi istanti fa da un tecnico.

Questo il feedback ricevuto: “Ci scusiamo per il disagio. Nelle scorse ore si sono verificati rallentamenti nelle transazioni. Il problema dovrebbe rientrare a breve“. Non vengono forniti ulteriori dettagli sui problemi Hype, ma in passato quando ci siamo ritrovati al cospetto di situazioni simili, tutto è rientrato nel giro di poche ore. Insomma, se il login non funziona e l’assistenza non fornisce risposte esaustive, occorre essere ugualmente fiduciosi secondo quanto raccolto finora.

