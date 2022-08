Condotta e stile di vita mutato dai fratelli Bianchi in carcere per ribaltare la sentenza

Arrivano i primi riscontri in merito alla nuova vita dei fratelli Bianchi in carcere, a proposito di un comportamento e di una condotta generale decisamente mutata rispetto alle indicazioni sui loro profili. Un aggiornamento, rispetto a quanto riportato alcuni giorni fa, con alcuni video che sembrano incastrare in modo definitivo i condannati, tramite il quale si comincia a fare disinformazione sui social. Soprattutto per quanto concerne le prospettive a lungo termine sulla loro situazione giudiziaria.

Stile di vita cambiato dai fratelli Bianchi in carcere, ma non servirà per ribaltare la sentenza

Gli ultimi riscontri sulla condotta dei fratelli Bianchi e su come stia andando la loro vita in carcere in seguito alla condanna per l’omicidio di Willy arriva direttamente dal Corriere della Sera, con alcune considerazioni che stanno creando un po’ di confusione a dirla tutta. In particolare, viene evidenziato come i due si stiano dedicando alla cucina fai da te, ma anche allo sport e alla palestra. Insomma, sotto questo punto di vista perseverano con alcune attività che hanno caratterizzato la loro vita prima dei tragici fatti di cronaca.

Sostanzialmente, addetti ai lavori avanzano l’ipotesi che la buona condotta dei due, divisi ormai tra il carcere di Viterbo e quello di Rebibbia, rientri in una strategia a lungo termine. Concepita per ottenere uno sconto sulla pena arrivata poche settimane fa. Tanto è bastato per alimentare voci sui social, secondo cui i fratelli Bianchi potrebbero uscire di prigione prima di quanto si possa pensare. Al momento, però, non ci sono i presupposti per immaginare scenari del genere.

Insomma, bisogna fare sempre molta attenzione quando si diventa frettolosi sui fratelli Bianchi e sulle decisioni che potrebbero essere prese da chi di dovere sulla loro situazione. Ad oggi, infatti, non ci si sono i presupposti per parlare di un possibile sconto di pena.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.