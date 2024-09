“Condividete i file urgenti di Wikileaks”: ma sono in ritardo di otto anni

Ci sono catene di S. Antonio su Telegram come quella del “Condividete i file urgenti di Wikileaks” che dimostrano che Pavel Durov ha un problema. E non solo con le autorità, ma proprio con la sua creatura diventata una terra di nessuno di troll, spammer e disinformati.

Il testo dichiara infatti che ci sono dei file che avrebbero i dati su “McCain, l’OMS” e altri fenomeni. Cosa impossibile dato che sono dati pubblicati nel 2016, e quindi non possono esserci dati successivi, e neppure c’è questa fretta.

I “file urgenti di Wikileaks” coprono peraltro un periodo ancora precedente.

Infatti le mail comprendo il periodo tra il 30 giugno 2010 e il 12 agosto 2014. Non si tratta neppure di messaggi trafugati e segreti ma di PDF che lo stesso Dipartimento di Stato ha reso disponibili in seguito a una richiesta ai sensi del Freedom of Information Act.

Riassumendo quindi non sono dati urgenti, sono lì dal 2016. Non sono stati “trafugati”, sono stati ottenuti con una richiesta formale e gentilmente pubblicati.

E non rivelano oscuri segreti moderni, dato il documento più recente risale al 2014.

