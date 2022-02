Comincia la distribuzione di Nuvaxovid: il preparato di cui avevamo già parlato a Dicembre.

Il quinto vaccino disponibile nell’Unione Europea, promosso dal NEJM come “Sicuro ed efficace contro le correnti varianti di SARS-CoV-2, con un accettabile profilo di sicurezza”.

Partono infatti nel Lazio da oggi le prenotazioni per Nuvaxovid, la cui somministrazione potrebbe già cominciare nel weekend.

I profili che lo rendono interessante li abbiamo dettagliati già nel precedente articolo: essendo un vaccino proteico (in modo improprio potremmo dire “alla vecchia maniera”) è esente da tutte le numerose fake news sparse dai novax in questi mesi di pandemia sui preparati a mRNA.

“Il Vaccino per i novax” è stato definito a lungo: rifiutarlo significa ammettere di essere in mala fede sui profili di sicurezza relativi ai vaccini, dato che le tecniche di preparazione del prodotto Novavax sono le stesse dei vaccini più “datati” e diffusi nel tempo e nell’utilizzo.

Anche le modalità di uso in Italia dovrebbero sciogliere i dubbi

Comincia la distribuzione di Nuvaxovid (Novavax): a chi, come, perché

La distribuzione di Nuvaxovid si declina su un ciclo di due dosi a distanza di 21 giorni.

Sarà destinato per chi deve ancora cominciare il ciclo primario: al momento il principio di precauzione suggerisce di non usarlo per richiami e booster.

Parimenti le circolari, nonostante “Non si ritiene che Nuvaxovid possa causare effetti su neonati/lattanti, dal momento che l’esposizione sistemica a Nuvaxovid di donne che allattano è trascurabile” consigliano almeno in questa prima fase di considerare la somministrazione in gravidanza “solo quando i potenziali benefici superano i potenziali rischi per la madre e per il feto”

Il tutto quindi parte coi piedi di piombo, come è giusto che sia per sciogliere ogni dubbio.

Contando che ora la platea di prodotti approvati dalla pandemia ad oggi ha raggiunto il numero di cinque, abbiamo armi in più per la convivenza con COVID19.

