Come vedere graduatorie ATA terza fascia 2024 e data di uscita le province interessate

In tanti, fisiologicamente, in queste ore si stanno chiedendo come vedere graduatorie ATA terza fascia 2024, ponendosi al contempo legittimamente delle domande sulla data di uscita per ciascuna provincia. Ci sono in effetti alcune istruzioni generiche che possono tornare utili a tutti, fermo restando che sulle tempistiche il discorso varia per forza di cose per singole aree geografiche. Capiamo insieme in quale direzione orientare le nostre ricerche allo stato attuale.

Come vedere graduatorie ATA terza fascia 2024 e data di uscita per ciascuna provincia

Senza girarci troppo intorno, vi diciamo subito che se state cercando istruzioni su come vedere graduatorie ATA terza fascia 2024, oltre a risalire alle informazioni su data di uscita per ciascuna provincia, occorre recarsi in primo luogo su Polis Istanze online. Una volta effettuato il login con le credenziali che avete salvato al momento della registrazione, sarà necessario selezionare il proprio nome in alto a destra, per poi recarsi in Area riservata, Servizi, I tuoi servizi, Graduatorie di istituto III fascia personale ATA triennio 2024/27.

Dunque, a differenza di quanto constatato in passato con alcuni concorsi, secondo quanto riportato a suo tempo, occorre far presente a tutti che oggi siamo al cospetto di notizie certificate. In questo senso, e per completezza d’informazione, è altrettanto necessario far presente a tutti che le graduatorie di terza fascia saranno valide a partire dal nuovo anno scolastico 2024/25, perdurendo poi fino al 2026/27. Quelle che verranno fuori in questi giorni, lo ricordiamo, saranno utilizzate per le supplenze nel momento in cui verranno ritenute esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia.

Come accennato in precedenza, fondamentale anche il discorso delle tempistiche su come vedere graduatorie ATA terza fascia 2024, considerando che ogni provincia ha la sua data. Secondo Orizzonte Scuola, la lista va strutturata come segue: Chieti e Pescara a partire dal 19 agosto, L’Aquila dal 21 agosto, Potenza entro il 12 agosto, Reggio Calabria dal 22 agosto, Crotone dal 19 agosto, Catanzaro da domani 22 agosto, mentre saranno definitive dal 4 settembre.

Andando avanti, a Napoli graduatorie provvisorie dal 26 agosto e definitive dal 20 settembre. A Salerno dal 26 agosto, ad Avellino dal 20 agosto e dal 12 settembre definitive. A Benevento dal 23 agosto, a Caserta dal prossimo 26 agosto provvisorie e dal 12 settembre definitive. Nel Lazio, a Viterbo le graduatorie ATA terza fascia 2024 si possono consultare dallo scorso 19 agosto, a Roma dal 16 agosto.

