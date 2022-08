Come usare un tester per diamanti su un falso, e farlo passare per vero

Come usare un tester per diamanti su un falso, e farlo passare per vero: non è affatto impossibile. Ci è stato segnalato un reel di risposta al video di un Rapper che esamina la sua bigiotteria.

Il tester è vero, i diamanti non sembrano esserli tutti, eppure il test viene passato con successo. Il che significa che volendo chiunque potrebbe potrebbe far passare un falso per vero.

E tecnicamente è esattamente così. Basta effettuare una determinata manovra.

Ma prima di arrivarci, spieghiamo come funziona buona parte dei tester commerciali.

Parliamo dei tester facilmente reperibili in commercio, che non usano tutti lo stesso metodo.

Nonostante l’atto di vedere l’operatore premere una punta metallica sul diamante possa far pensare che stia misurando la durezza, spesso gli strumenti di cui parliamo misurano la conducibilità termica o elettrica.

Con la conducibilità termica hai un buon grado di riconoscibilità: salvo che la moissanite, di durezza seconda al diamante ma leggermente inferiore (9,24 contro 10) e di aspetto praticamente identico ad occhio nudo e non allenato ha la stessa conducibilità termica.

Un tester basato sulla conducibilità termica non distinguerà quindi diamante da moissanite.

Lo farà invece un test basato sulla conducibilità elettrica, ma con un evidente problema: diamante e moissanite conducono il calore in modo simile e l’elettricità in modo diverso. Ma una montatura metallica sulla quale entrambe le pietre sono fissate potrà condurre calore ed elettricità, ingannando il test in modo perfetto.

La soluzione è, ovviamente, controllare se nel video che state guardando di “veri diamanti” il puntale è premuto sul metallo e non sul diamante stesso, usare uno strumento diverso o uno strumento che contenga al suo interno un piccolo Metal Detector in grado di segnalarti un’applicazione non corretta del puntale.

Consentendoti così di individuare un test effettuato incorrettamente premendo sul metallo.

