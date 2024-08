Come Thiago Motta vuole schierare il suo attacco a 4 da giugno per la nuova Juventus

Solo una voce social, ma che allo stesso tempo inizia a concretizzarsi in modo serio, quella che sta prendendo piede in queste ore a proposito di Thiago Motta e del possibile attacco a 4 che forse avremo modo di apprezzare con la nuova Juventus 2024-2025. La giornata di oggi è stata molto importante per i colori bianconeri, visto che all’indomani della rumorosa vittoria sul campo del Verona, sono pervenute indiscrezioni diverse rispetto a quelle esaminate lo scorso fine settimana.

Oggi possiamo capire come Thiago Motta vuole schierare il suo attacco a 4 da giugno per la nuova Juventus: stop alle fake news

Tutto ruota attorno all’idea tattica dello stesso Thiago Motta, al quale evidentemente sono state date ampie garanzie al momento della sua firma per la panchina della Juventus. Esattamente come abbiamo avuto modo di constatare lo scorso anno in occasione della clamorosa cavalcata del Bologna, la propensione del Mister bianconero è quella di schierare nuovamente l’attacco con quattro giocatori dalle caratteristiche offensive, ben coperti dalla diga a centrocampo composta da Thuram e Douglas Luiz. Con questi presupposti, è più facile pensare a chi schierare nelle linee più offensive.

Dopo mesi di fake news e notizie senza fonti, effettivamente da oggi possiamo comprendere in modo più preciso come Thiago Motta intenda schierare il suo attacco a 4 da giugno per la nuova Juventus. La chiusura dell’affare Koopmeiners ci dice che l’ex atalantino verrà schierato con ogni probabilità alle spalle di Vlahovic. Ai loro lati, nella formazione tipo della Vecchia Signora appare certo l’entrata sulla scena di Nico Gonzalez, da mettere a destra in stile Orsolini al Bologna. A sinistra, invece, si punta moltissimo su Sancho, il quale potrebbe arrivare nelle prossime ore a prescindere dalla cessione di Chiesa.

Insomma, ci sono pochi dubbi sul sogno tattico di Thiago Motta, deciso come non mai a dare una nuova idea tattica alla Juventus che stiamo iniziando ad ammirare in queste settimane.

