Come sta Stefano Tacconi: ultime notizie sulle sue condizioni e voci vergognose sul vaccino

Come sta Stefano Tacconi? Le condizioni dell’ex portiere della Juventus sono stazionarie, ma restano gravi, in seguito all’ischemia che ha richiesto immediato ricovero durante lo scorso fine settimana. Dunque, non ci sono aggiornamenti rilevanti rispetto al nostro ultimo articolo, ma il fatto stesso che non ci sia stato un peggioramento, induce ad essere un minimo ottimisti. Tutto ciò, al netto del fatto che l’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana di calcio, purtroppo, allo stato attuale non sia fuori pericolo.

Le ultime notizie su come sta Stefano Tacconi: ultime notizie sulle sue condizioni e sul vaccino

Dunque, ora sappiamo come sta Stefano Tacconi e, come dichiarato pubblicamente da suo figlio, l’unica cosa da fare allo stato attuale è pregare per lui. Tuttavia, dal nostro punto di vista tocca analizzare anche quanto riportato da Libero, secondo cui in rete avrebbero preso piede voci secondo cui l’ex calciatore ora starebbe male a causa del vaccino che gli è stato somministrato contro il Covid.

Il diretto interessato è sempre stato a favore della vaccinazione, dichiarando a suoi tempo che i calciatori contrari dovevano essere licenziati. Parole forti, che indubbiamente non gli sono valse le simpatie dei NoVax. Tutto questo, però, non giustifica in alcun modo gli addetti ai lavori contrari al vaccino che scrivono robe tipo “speriamo cambi idea dopo essersi ripreso”. Già, perché ad oggi ipotizzare che ci siano correlazioni sulle sue condizioni e la suddetta somministrazione, serve solo a fare propaganda.

Le ultime notizia su come sta Stefano Tacconi, infatti, non dimostrano un bel nulla in merito a fantomatiche correlazioni. Non ci si ferma neanche davanti a notizie del genere, pur di sparare contro il vaccino concepito per limitare le ospedalizzazioni da Covid, ed oggi abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione sotto questo punto di vista.

