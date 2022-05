Come sta il tifoso della Roma caduto dal motorino per insultare quelli del Leicester

Bisogna approfondire come sta il tifoso della Roma, pochi giorni fa caduto dal motorino mentre era impegnato ad insultare i tifosi del Leicester. L’occasione è utile per completare il discorso rispetto a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un primo articolo, visto che avevano preso piede diverse ipotesi sull’origine dei fatti. Qualcuno aveva ipotizzato addirittura che potesse trattarsi di uno sostenitore laziale, dal canto suo intenzionato ad offendere quelli giallorossi che in quei minuti si stavano recando allo stadio.

Capiamo insieme come sta il tifoso della Roma caduto dal motorino per insultare i sostenitori del Leicester

Provando a scendere maggiormente in dettagli, da un lato stiamo ricevendo conferme sul fatto che l’uomo protagonista dell’incidente fosse effettivamente un supporter della squadra allenata da José Mourinho. Al contempo, pare che l’alterco abbia coinvolto proprio i tifosi inglesi, probabilmente per qualche scambio di insulti a distanza. Del resto, quel “fatte scortà” pronunciato dall’uomo aveva già indirizzato fortemente la nostra interpretazione nella giornata di venerdì.

Detto questo, come sta il tifoso della Roma caduto dal motorino per insultare quelli del Leicester? Secondo quanto riportato dal Corriere, l’uomo se la sarebbe cavata solo con qualche graffio e tanta paura. Certo, l’assicurazione dovrà pagare i danni all’auto colpita, ma tutto sommato poteva andare molto peggio. Non si hanno notizie, invece, sull’altra persona rimasta coinvolta nell’incidente, sempre con uno scooter, essendo finito sul mezzo elettrico ormai disteso sull’asfalto. Resta il fatto che il video sia diventato virale anche in Inghilterra, con inevitabili prese in giro.

Al di là di questo, importante sapere come sta il tifoso della Roma caduto dal motorino per insultare quelli del Leicester, sperando che le prossime partite dei giallorossi nelle competizioni europee si possano svolgere senza particolari tensioni. A partire proprio dalla finale di Conference League in programma in Albania contro gli olandesi del Feyenoord.

