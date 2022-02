Come sta Giorgia Soleri dopo i sintomi della vulvodinia e prime conquiste in Italia sulla malattia

Arrivano alcuni segnali incoraggianti per Giorgia Soleri, dopo aver annunciato nei giorni scorsi che i sintomi della vulvodinia siano diventati improvvisamente più forti per lei. Abbiamo affrontato l’argomento nel weekend con un altro articolo, portando alla nostra attenzione alcuni aspetti relativi alla malattia e al peggioramento delle sue condizioni. Oggi, però, c’è un aggiornamento importante da prendere in esame, che rappresenta a conti fatti una buona notizia per chi da sempre lotta per la suddetta causa.

Le ultime notizie su Giorgia Soleri dopo i sintomi della vulvodinia e i passi in avanti fatti sul riconoscimento della malattia

Come sta Giorgia Soleri? Questo il punto più importante dal quale partire oggi, visto che la fidanzata di Damiano dei Maneskin aveva fatto sapere di aver vissuto un weekend complicato sotto questo punto di vista. Non si hanno notizie ufficiali in merito, ma la diretta interessata da alcune ore a questa parte è nuovamente molto attiva su Instagram. Diverse stories caricate, che ci fanno essere moderatamente ottimisti dopo aver appreso che i sintomi della vulvodinia siano stati particolarmente pesanti per lei.

Detto questo, il riconoscimento della vulvodinia come vera e propria malattia ha fatto dei passi in avanti in questi giorni. Basti pensare al fatto che la Regione Lazio sarà la prima in Italia a riconoscere la vulvodinia, la neuropatia del pudendo e la fibromialgia come malattie croniche invalidanti. Cosa vuol dire questo in termini più pratici? Le suddette patologie verranno inserite nei LEA, i Livelli essenziali di assistenza.

Si tratta di uno step importante non solo per Giorgia Soleri, ma per tutte le persone che soffrono coi sintomi della vulvodinia. Tutto nasce dalla mozione che ha presentato la consigliera Marta Bonafoni, della Lista Civica Zingaretti, e che a quanto pare il Consiglio regionale ha approvato. Ne ha parlato lei stessa su Facebook. Seguiranno importanti aggiornamenti in merito nel corso delle prossime settimane.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.